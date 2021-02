Lipšica sa boja, vraví Naď. Žilinka sa na spoluprácu teší (reakcie)

Pre ministra Naďa je Lipšic zárukou spravodlivosti a tvrdého postoja.

5. feb 2021 o 19:54 (aktualizované 5. feb 2021 o 20:21) SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Novým špeciálnym prokurátorom bude advokát Daniel Lipšic. Svoj hlas mu odovzdalo 79 poslancov Národnej rady.

Lipšic vo voľbe ako jediný neprokurátor uspel medzi prokurátormi Jánom Šantom, Petrom Kyselom a Vasiľom Špirkom.

Jaroslav Naď, minister obrany:

"Daniel Lipšic je zárukou spravodlivosti a tvrdého postoja ku všetkým, ktorí si to zaslúžia. Lipšica sa boja a najviac ho „okydávajú“ mafiánske štruktúry strán Smer-sociálna demokracia, Hlas-sociálna demokracia či fašisti."

Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti

"Bude dôležité, aby Daniel Lipšic urobil všetko preto, aby každý uveril, že je naozaj pripravený stíhať každého. A to bez ohľadu na to, či je predstaviteľom alebo voličom koalície alebo opozície.

Každý, kto si všímal moje vyjadrenia, videl, že som bola kritická k tomu, aby otvárali či už špeciálnu alebo generálnu prokuratúru ľuďom, ktorí sú mimo prokuratúry. Rešpektujem, že sa vzhľadom na túto možnosť o funkciu uchádzal Lipšic.

Daniela Lipšica všetci poznáme, poznáme ho ako bojovníka za spravodlivosť, osobitne vo veciach, ktoré súvisia s korupciou. Nakoniec, je to ten človek, ktorý zakladal špecializovaný trestný súd, úrad špeciálnej prokuratúry.

Prajem mu veľa trpezlivosti a veľa odvahy, ktoré súvisia s jeho novou funkciou."

Maroš Žilinka, generálny prokurátor

„Gratulujem Danielovi Lipšicovi k zvoleniu a teším sa na vzájomnú spoluprácu."

Peter Kovařík, policajný prezident

"Verím, že zvolenie Daniela Lipšica za nového špeciálneho prokurátora je dobrou voľbou. Pre políciu je kvalitný špeciálny prokurátor veľmi dôležitý. Som presvedčený o tom, že nastavíme spoluprácu na vysokej úrovni."

Michal Šipoš, šéf poslaneckého klubu OĽaNO

"Dohoda v koalícii na podpore advokáta Daniela Lipšica do funkcie špeciálneho prokurátora sa zrodila na základe verejného vypočutia kandidátov a skutkov advokáta. Slovensko potrebuje v čele špeciálnej prokuratúry neskorumpovaného človeka. Verím, že pán Lipšic bude svoju funkciu vykonávať zodpovedne a čestne.

Veronika Remišová, šéfka strany Za ľudí

"Nový špeciálny prokurátor má spolu s generálnym prokurátorom šancu prispieť k tomu, aby začal na Slovensku platiť právny štát a spravodlivosť pre každého rovnako."

Juraj Šeliga, člen strany Za ľudí

"Danielovi Lipšicovi blahoželám a prajem mu veľa odvahy, nech sa obklopí správnymi ľuďmi a nech pomôže Slovensku pri obnove poriadku a právneho štátu.

Súvisiaci článok Poslanci zvolili Lipšica za špeciálneho prokurátora Čítajte

Daniel Lipšic stojí pred veľkou skúškou. Ako to sám hovoril na jeho vypočutí - nie je nepopísaný papier. Musí teda dostáť svojim sľubom a slovám - že pôjde neochvejne po mafiánoch, korupčníkoch a politikoch, a to aj po tých, čo sú teraz pri moci, ak sa dopustia trestných činov. Musí dokázať, že medzi ním a jeho minulosťou je hrubá čiara."

Ondrej Dostál, strana SaS

„Nie je pravda, že sme zákon zmenili preto, aby sa mohol stať prokurátorom, ani sme neboli na jeho mene vopred dohodnutí.”

Peter Pčolinský, šéf poslaneckého klubu Sme rodina

„V hnutí sme mali stanovisko, že podporíme kandidáta, ktorý získa najväčšiu podporu v poslaneckých kluboch."

Via Iuris

"Daniel Lipšic dostatočne presvedčivo neodstránil pochybnosti o tom, či funkciu bude vykonávať naozaj nezávisle od svojej nedávnej politickej aj advokátskej minulosti.

Určite disponuje odbornosťou a odvahou, ktoré sú nevyhnutné pre výkon tejto funkcie. Je otázne, ako vyrieši svoj konflikt záujmov v kauzách, v ktorých vystupuje ako advokát a ktoré zároveň rieši úrad špeciálnej prokuratúry.

Je dôležité, aby bol špeciálnym prokurátorom odborník, ktorý nielen koná spravodlivo a nezávisle, ale pri ktorom aj verejnosť uverí, že všetky jeho rozhodnutia a postupy sa dejú bez ohľadu na jeho osobné či politické väzby.

Zostáva nám len dúfať, že počas siedmich rokov vo funkcii nás nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic presvedčí o svojej nezávislosti od politikov či bývalých klientov a o vernosti len k zákonu.“

Zastavme korupciu

"Najťažšou úlohou pre Daniela Lipšica bude prinavrátiť špeciálnej prokuratúre dôveru verejnosti. Musí presvedčiť aj o svojej nezávislosti najmä pre jeho politickú minulosť či podozrenia, že zmeny zákona mu boli šité na mieru, tiež pre jeho bezpečnostnú previerku či pre útoky predošlej vlády. Práve jej nominanti sú totiž momentálne vyšetrovaní a väznení.

Na vypočúvaní kandidátov Daniel Lipšic povedal, že lakmusovým papierikom úprimnosti boja proti korupcii akejkoľvek vlády je to, či ide aj proti svojim vlastným. Veríme, že v týchto prípadoch nový špeciálny prokurátor a jeho úrad nezaváhajú.

Očakávame, že zabezpečí personálne a finančné posilnenie svojho úradu. Mal by tiež preskúmať pochybenia niektorých svojich nových podriadených a dohliadnuť na doriešenie spisov nájdených v kancelárii obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Pripomíname, že napríklad v kauze Glance House sú podozrenia o postupe v prospech Mariána Kočnera.

Transparency International Slovensko

"Zvolenie Daniela Lipšica je garanciou, že stíhanie veľkých korupčných rýb bude na Slovensku pokračovať aj ďalších sedem rokov, čo je po mizerných dvoch desaťročiach veľmi dobrá správa.



Zvolenie Lipšica tiež garantuje, že špeciálna prokuratúra bude permanentne politizovaná a jej kroky, obzvlášť proti opozičným politikom, ktorí boli v poslednom desaťročí namočení do korupčno-klientelistických sietí, budú spochybňované ako zneužitie moci. Kontroverzia okolo Milana Lučanského je toho predohrou. Veľká časť občanov nebude prokuratúre naďalej veriť. Z toho dôvodu by sme uprednostnili na pozícii šéfa špeciálnej prokuratúry prokurátora Petra Kysela.



Lipšic veľakrát v minulosti ukázal, že vie kritizovať aj blízkych a bojovať za verejný záujem bez ohľadu na sympatie. Oproti kandidujúcim prokurátorom je u Lipšica najmenšie riziko, že by ohol chrbát a sklamal.

Veríme, že zvýšenou transparentnosťou a dobrou komunikáciou minimalizuje svoje nevýhody a Slovensko spraví v rovnosti pred zákonom skutočne veľký skok napred.

Strana Hlas

Vládna koalícia voľbou Daniela Lipšica dokázala, že jej cieľom nie je nezávislosť, ale spolitizovanie Úradu špeciálnej prokuratúry. Potvrdilo sa varovanie Hlasu, že celý zákon, ktorý sme nazvali Lex Lipšic, bol účelovo šitý na mieru jednému človeku.

Na čele úradu by mal stáť bezúhonný profesionálny prokurátor bez politických väzieb a bez konfliktov záujmov so svojou minulosťou. Daniel Lipšic je popretím všetkých týchto očakávaní, pretože ako politik bol priamo spätý so súčasnou vládnou garnitúrou, ako advokát obhajoval vrahov či daňových podvodníkov, voči ktorým má dnes konať, a ako človek nie je bezúhonný, ale podmienečne odsúdený za usmrtenie dôchodcu.