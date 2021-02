Očkovanie učiteľov ostalo záhadou. V utorok ale príde 21-tisíc vakcín

Krajčí chce očkovať učiteľov, jeho ministerstvo však mlčí ako a kedy.

8. feb 2021 o 18:37 Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Aj keď minister zdravotníctva Marek Krajčí v piatok avizoval prednostné očkovanie učiteľov, v pondelok, kedy sa podľa covid automatu mohli otvoriť školy vo viacerých okresoch Slovenska, nikto nevedel poskytnúť o očkovaní podrobnejšie informácie.

Súvisiaci článok Odhad vakcinácie: Kedy najskôr prídete na rad po príchode AstraZenecy Čítajte

Učitelia sa sťažujú na chaos a neistotu. "Ráno som volal na ministerstvo školstva, lebo som bol sám zvedavý, aká je situácia, a vedúca úradu mi povedala, že oni nevedia, ale v nasledujúcich dňoch by to malo byť," hovorí Pavol Ondek, šéf školských odborov o tom, ako hľadal informácie o očkovaní učiteľov.

Nemá ich nielen ministerstvo školstva, ale ani očkovacie centrá, kde prebieha vakcinácia. Všetci odkázali denník SME na ministerstvo zdravotníctva. To však na konkrétne otázky o očkovaní učiteľov neodpovedalo.

Denník SME v priebehu pondelka zistil z vlastných zdrojov iba to, že v utorok by malo na očkovanie učiteľov prísť 21-tisíc vakcín. Potvrdil to zdroj blízky ministerstvu zdravotníctva, ktorý chce zostať v anonymite. Denník však pozná jeho meno a priezvisko.

"O detailoch očkovania učiteľov budeme informovať následne," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Na základe covidového automatu však časť škôl otvorila po týždňoch prestávky už dnes.

Očkovanie v poliklinikách

"Učitelia budú uprednostnení pred kritickou infraštruktúrou a budú sa očkovať tí, ktorí budú zabezpečovať prezenčnú výučbu v školách," povedal minister Krajčí minulý piatok po rokovaní vlády.

Podotkol, že budú zaočkovaní oxfordskou vakcínou britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca.

Zároveň však uviedol, že minulý piatok sa na Slovensku minuli všetky vakcíny, ktoré prišli v decembri a januári. Na otázku, kedy prídu vakcíny od AstraZenecy, v pondelok ministerstvo zdravotníctva neodpovedalo.

Zhruba pred týždňom uviedlo, že prvé vakcíny od britsko-švédskej farmafirmy prídu 9. januára. Zrejme medzi ne patrí aj 21-tisíc kusov, ktoré majú prísť v utorok.

Tento predpoklad nepriamo potvrdzujú aj informácie SME, podľa ktorých majú byť v utorok dovezené vakcíny distribuované do polikliník. Vakcína od AstraZenecy sa môže skladovať aj v bežnej chladničke.