Jarné školy sú prioritne určené žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelaniu

Ministerstvo preplatí zvýšené náklady v rámci takzvaného dohodovacieho konania.

9. feb 2021 o 14:26 TASR

BRATISLAVA. Žiaci budú môcť počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Povolenie od hygienikov

Jarnú školu je možné organizovať na základných a stredných školách a v ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu.

Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť konanie jarnej školy. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

"Jarné školy sú určené pre tie školy a žiakov, ktorí majú záujem o prebratie učiva, doučovanie či upevnenie vedomostí. Touto cestou ich chceme podporiť a motivovať k vzdelávaniu žiakov aj v čase jarných prázdnin," priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Je na rozhodnutí zriaďovateľa a riaditeľa základnej školy alebo strednej školy, či jarnú školu pre svojich žiakov sprístupní.

Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či túto možnosť pre svoje dieťa využije.

Možnosť realizácie jarnej školy závisí tiež od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie na národnej, regionálnej a školskej úrovni počas obdobia jarných prázdnin.

Pri organizácii jarnej školy platia v oblasti testovania či vytvárania skupín tie isté pravidlá, ako pre školy a školské zariadenia určené rozhodnutím ministra školstva, platnými uzneseniami vlády, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a COVID automatom.

Preplácanie nákladov

Prvé jarné školy sa začnú budúci týždeň na strednom Slovensku, keď sú naplánované v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Vyplýva to z usmernenia rezortu školstva k jarným školám. V týždni od 22. do 26. februára sa môžu realizovať v Košickom a Prešovskom kraji, v termíne od 1. do 5. marca zas v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.

"V prípade, že školám vzniknú v súvislosti s organizáciou jarných škôl zvýšené náklady (napríklad v súvislosti s personálnym alebo materiálnym zabezpečením), budú im preplatené v rámci takzvaného dohodovacieho konania," uvádza sa v usmernení rezortu školstva k ich realizácii. Ministerstvo odporúča riaditeľom škôl, aby svojim zamestnancom, ktorí budú realizovať jarnú školu počas celého týždňa, vyplatili odmenu do výšky 100 eur.