Ako niekoľko chorých ministerských úradníkov zablokovalo testovanie pre desaťtisíce ľudí

Na odberové miesta mestá čakali týždne, aj tak ich nie je dosť

11. feb 2021 o 18:49 Michal Katuška

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Aj keď Slovensko pasoval jeho minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí za "veľmoc v antigénovom testovaní", desiatky tisíc ľudí nechal bez možnosti testovať sa. Od pondelka je to pritom povinné na cestu do práce aj do školy.

V Krupine bolo v celom okrese do utorka jediné odberové miesto, napríklad v Malackách so 70-tisíc obyvateľmi tri.

Súvisiaci článok Testovať tri milióny ľudí každý týždeň? Tisíce sa k testom nedostanú Čítajte

Na ministerstve sa koronavírusom nakazilo niekoľko úradníkov z právneho oddelenia a zmluvy na nové odberné miesta nemal podľa Krajčího kto skontrolovať. Jeho zdôvodnenie spochybňujú bývalí ministri zdravotníctva, ale aj samotné ministerstvo.

"Došlo k nakazeniu nášho právneho tímu, ktorý nám úplne skolaboval. Preto sa nám nakopilo veľké množstvo zmlúv. Mali sme cez 360 zmlúv minulý týždeň," tvrdil v utorok Krajčí.

Ministerstvo nechce prezradiť, koľko "kolaps" trval, kým povolalo úradníkov z iných oddelení.

Karanténa zamestnancov spôsobila len niekoľkodňový posun, napísala v stredu hovorkyňa Zuzana Eliášová. Denník SME má pritom od prevádzkovateľov informácie, že niektoré zmluvy čakali na podpis aj tri týždne.