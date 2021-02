Po očkovaní nahlásili 631 podozrení na nežiadúce účinky

Prevažná väčšina hlásení sa týka krátkodobých a nezávažných nežiaducich účinkov.

11. feb 2021 o 10:06 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku celkovo nahlásili 631 podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach na prevenciu ochorenia COVID-19.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková, z uvedeného počtu zaslala 19 hlásení spoločnosť Pfizer, ostatné boli nahlásené lekármi, farmaceutmi, inými zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi.

"Z celkového počtu hlásení bolo 32 vyhodnotených ako závažné vrátane jedného úmrtia, ktoré sme už v minulosti komunikovali. Vakcíny Comirnaty sa týka 627 hlásení a štyri hlásenia vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna," priblížila.

Prevažná väčšina hlásení sa podľa hovorkyne štátneho ústavu týka krátkodobých a nezávažných nežiaducich účinkov.

Vysvetlila, že ide napríklad o bolestivosť v mieste vpichu, ktorá sa môže rozvinúť do bolesti ramena až končatiny, do ktorej bola vakcína podaná, zvýšenú teplotu až horúčku, zimnicu a triašku, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, slabosť, únavu, nevoľnosť a iné. Takéto hlásenia majú miernu alebo strednú intenzitu a do niekoľkých hodín až dní ustúpia.

Dodala, že medzi podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli hlásené napríklad alergické reakcie, prekolapsový stav, synkopa, trombóza a anafylaktická reakcia.