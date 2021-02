Školskí odborári žiadajú vakcíny pre vysoké školy

Upozornili na problémy študentov vysokých škôl počas lockdownu.

11. feb 2021 o 17:39 TASR

BRATISLAVA. Vedenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku absolvovalo viaceré rokovania s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) o otvorení a vakcinácii zamestnancov vysokých škôl.

Vysoké školy sa však majú podľa ministra otvoriť až v ďalšej fáze.

Informoval o tom Pavel Ondek, predseda školských odborov. Tie sú ale presvedčené, že učitelia aj neučitelia na vysokých školách by mali byť uprednostnení pri vakcinácii proti COVID-19, aby mohli čo najskôr zasadnúť do lavíc i vysokoškoláci.

Dôvodom neskoršieho otvorenia vysokých škôl je nedostatok vakcín. "Preto uprednostňujú zamestnancov regionálneho školstva, materských škôl a tých ročníkov základných a stredných škôl, ktoré sa v súčasnosti otvárajú," uviedol Ondek.

Zamestnanci vysokých škôl sú nespokojní. Školské odbory sú presvedčené, že učitelia aj neučitelia na vysokých školách by mali byť uprednostnení pri vakcinácii proti novému koronavírusu.

"Veľa študentov končiacich ročníkov sa nevie dostať do škôl z dôvodu lockdownu. Učitelia argumentujú, že aj z tohto dôvodu potrebujú byť čo najskôr zaočkovaní, aby mohli znovu ísť do laboratórií a dokončiť so študentmi diplomové práce, tiež úspešne doviesť študentov končiacich ročníkov k záverečným štátnym skúškam," priblížil Ondek.

Považuje preto za potrebné, aby minister školstva o tom rokoval s predsedom vlády Igorom Matovičom a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (obaja OĽANO).