Dobré ráno: Striekačiek je dosť, ale skoršie opatrenia by zabránili panike

Chirana vládu upozorňovala už od jari.

11. feb 2021 o 23:41 Ján Krempaský, Nikola Bajánová

Na svete je viac striekačiek a ihiel, a to aj tých správnych, ako vakcín na Covid-19. Napriek tomu niektoré štáty, vrátane Slovenska, veľmi rýchlo prišli na to, že nesprávny typ striekačky oberá ľudí o šiestu dávku očkovacej látky.

Preto sme si mohli minulý týždeň prečítať, ako niektoré nemocnice museli stovky dávok doslova spláchnuť.

O tom, ako sa to mohlo stať a kam sa situácia posunula, sa Nikola Bajánová rozpráva s reportérom domácej redakcie denníka SME Jánom Krempaským.

Zdroj zvukov: TASR, TV Markíza

​​Krátky prehľad správ

Špecializovaný trestný súd vyhovel žiadosti o prepustenie Kajetána Kičuru z väzby. Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv je stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť, preto ostáva Kičura vo väzbe, až kým definitívne nerozhodne Najvyšší súd.

Zvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by mal zložiť sľub do rúk predsedu parlamentu Borisa Kollára v pondelok 15. februára. Poslanci zvolili Lipšica do funkcie pred týždňom 79 hlasmi zo 117 prítomných.

Na Slovensku sa zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na respirátory. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Opatrenie bude trvať do 30. apríla.

Cez víkend sa budú očkovať vakcínou od AstraZeneca pedagogickí zamestnanci do 55 rokov a cez týždeň starší ako 55 rokov. Na očkovanie učiteľov vyčlenil rezort zdravotníctva 21 700 termínov od 13. do 19. februára. Vakcinačné centrá budú v Bratislave, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Martine, Žiline, Trnave, Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne. Cez týždeň sa bude dať zaočkovať aj v Nitre a Banskej Bystrici. Učitelia dostanú link, cez ktorý sa bude dať na očkovanie prihlásiť.

Líderka protestov proti sprísneniu interrupcií v Poľsku čelí viacerým obvineniam. Marta Lempartová mala podľa varšavskej prokuratúry napadnúť počas demonštrácie policajta. Obviňujú ju aj z vytvárania epidemiologického rizika pre účastníkov protestov a schvaľovania trestných činov. Lempartová tieto obvinenia považuje za vystupňovanie politického tlaku na jej hnutie. Poľská vláda najnovšie čelí aj medzinárodnej kritike za obmedzovanie nezávislých médií novou daňou z reklamy.

