Povinná karanténa po príchode na Slovensko. Ako sa menia pravidlá?

Slovensko od stredy mení podmienky vstupu na svoje územie, platia aj výnimky.

16. feb 2021 o 19:22 TASR, Jakub Habas

BRATISLAVA. Podobne ako iné európske krajiny aj Slovensko sprísňuje opatrenia na hraniciach. Nové pravidlá začínajú platiť od stredajšieho rána od 6.00 hod.

Hygienici odporúčajú dobre zvážiť každý účel cesty do zahraničia, cesta za rekreáciou sa neodporúča.

Delenie na viac a menej rizikové krajine po novom už neplatí.

Povinná registrácia

Pred príchodom zo zahraničia, no najneskôr bezprostredne pri vstupe do krajiny sa musíte registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Polícia od vás počas kontroly môže dokument vyžadovať.

V prípade, že na Slovensko priletíte, ste povinný vyplniť aj elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho na stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Treba sa nahlásiť

Bezprostredne po vstupe na Slovensko musíte o svojom príchode informovať vášho lekára. Ak sa vraciate aj deťmi, tak aj ich pediatrovi. Môžete tak urobiť telefonicky alebo elektronicky.

Ľudia, ktorí nemajú na Slovensku uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, musia sa nahlásiť miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Povinná karanténa

Po príchode zo zahraničia musí ísť do karantény každý, na koho sa nevzťahuje výnimka. Karanténa sa v prípade, že ste za posledných 14 dní navštívili niektorý zo štátov Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Veľkú Britániu končí:

negatívnym PCR testom, o ktorý môžete požiadať na ôsmy deň

pri bezpríznakovom priebehu izolácie po 14 dňoch

u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Ak ste však navštívili inú krajinu, izolácia sa končí:

negatívnym PCR testom, izoláciu nie je možné ukončiť bez testovania

u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

V oboch prípadoch platí, že v domácej karanténe musia ostať tiež všetky osoby, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti, tá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Deti do desať rokov musia ísť na test, iba ak o tom rozhodne lekár, alebo hygienik. Izolácia sa im skončí spolu s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Pendleri

Povinná karanténa po návrate zo zahraničia sa nevzťahuje na pendlerov, teda na ľudí, ktorí dochádzajú za prácou na území susedného štátu, majú o tom potvrdenie, a majú trvalý pobyt na Slovensku.

Rovnako to platí aj pre ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničí susedného štátu do 30 kilometrov od hraničného priechodu a pracujú na Slovensku, avšak iba vo vzdialenosti do 30 kilometrov pozemnou komunikáciou.

Pendleri, študenti, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu pritom musia mať aj test na Covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní. Uznávať budú PCR aj antigénový test.

Výnimka platí aj pre športovcov pri tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom ministerstva školstva. Musia však mať negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Pracovníci z ďalších krajín

Nové pravidlá platia tiež pre pracovníkov z iných, ako susedných krajín Únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie. Aj oni sa musia najneskôr pri vstupe zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Pri vstupe do krajiny musia mať antigénový test, ktorý nie je starší ako 48 hodín, alebo PCR test, ktorý nie je starší 72 hodín. Karanténe sa však nevyhnú.

V prípade bezpríznakového priebehu izolácie môžu karanténu ukončiť po 14. dňoch. Karanténu môžu ukončiť aj skôr, keď si dajú spraviť na vlastné náklady PCR test a jeho výsledok bude negatívny.

Ďalšie výnimky

Výnimky z karantény a preukázania sa negatívnym testom stále platia napríklad pre kamionistov, záchranárov, pohrebné služby, ľudí z kritickej infraštruktúry, či napríklad pre osoby, ktoré potrebujú liečbu.

Výnimky platia aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19, a osôb, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú bližšie definované priamo vo vyhláške.