Premiér Matovič chce Sputnik V, pri obhajobe vakcíny však zavádzal

Matovič by bol rád, aby minister Krajčí Sputnik V schválil.

19. feb 2021 o 16:55 Jakub Filo

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič trvá na tom, aby sa na Slovensku očkovalo ruskou vakcínou Sputnik V, aj napriek výhradám Za ľudí.

Preto by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva sa k jeho žiadosti zatiaľ nevyjadrilo.

Vláda vo štvrtok neodporučila nákup vakcíny Sputnik V po tom, ako návrh OľaNO vetovala strana Za ľudí.

"Môžeme na Slovensku použiť akúkoľvek vakcínu, nezáleží na tom, kde je vyrobená, ale musí prejsť prísnou registráciou, a to registráciou v EMA. Práve táto registrácia zabezpečuje to, že vakcíny sú bezpečné a spĺňajú tie najprísnejšie normy a štandardy," povedala predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že takéto vysoké štandardy platia v Európskej únii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Svoje argumenty za vakcínu Sputnik V prezentoval Matovič na viac ako hodinovej tlačovej konferencii, kde kritizoval svojich koaličných partnerov.

"Keď koaličný partner teraz si povie, že politikárčenie je cennejšie a hra na percentá ľudí, ktorí nemajú radu Rusko, holt, to bude ich rozhodnutie," vyhlásil Matovič. Doplnil, že politici by sa mali špeciálne v čase pandémie správať zodpovedne. "O životoch a smrti by sa politikárčiť nemalo," skonštatoval premiér.

Pri obhajobe vakcíny Sputnik V sa dopustil viacerých klamlivých alebo zavádzajúcich tvrdení.

Denník SME ich zasadil do kontextu alebo uviedol na správnu mieru.

"Ako by sme chceli dosiahnuť, aby ľudia prebehli cez most z Komárna do Komároma a tam sa dali zaočkovať vakcínou akú chcú a ktorej dôveruje."

Súvisiaci článok Čo by sme mali vedieť o ruskej vakcíne Sputnik V (otázky a odpovede) Čítajte

V Maďarsku si dnes nie je možné vybrať vakcínu. Ľudia môžu odmietnuť ponúknutú vakcínu, ale potom ich nezaočkujú a musia čakať až kým na nich príde najbližšie rad. A to môže byť pokojne aj o niekoľko mesiacov.

Ani na Slovensku nie je možné vybrať si vakcínu, aj keď sa dnes očkuje troma rôznymi z nich. Odborníci, ktorých pred časom oslovil denník SME, zatiaľ ani neodporúčajú dať možnosť vybrať si vakcínu, pretože by to skomplikovali celý proces.

Navyše, Maďarsko zatvorilo hranice.

"V Maďarsku u nášho suseda je vakcína Sputnik registrovaná..."

Registrácia vakcíny prebehla v krajine, kde vládne Viktor Orbán, zvláštne. Vláda uznesením povedala, že ak sa akoukoľvek vakcínou zaočkuje viac ako milión ľudí v troch krajinách, tak maďarský minister má právo schváliť jej registráciu a tak lieková tamojšia autorita nemala na výber.

"… a vo veľkom s ňou očkujú."

Doteraz bolo do Maďarska doručených 40-tisíc vakcín Sputnik V, zaočkovali ním 23-tisíc ľudí.

Celkovo doteraz podľa portálu www.444.hu v Maďarsku zaočkovali 481-tisíc ľudí, 372-tisíc vakcínou od Pfizeru, 25-tisíc od Moderny a 84-tisíc AstraZenecou.