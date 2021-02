Dobré ráno: Mars ukáže, či sme na Zemi výnimoční

NASA úspešne pristála na červenej planéte.

Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

Hovoria tomu sedem minút hrôzy. Zhruba toľko trvá zostupný manéver a zhruba toľko nemôžu vedci a inžinieri pri pristávaní na Marse našim zariadeniam pomôcť. Jednoducho, červená planéta je príliš ďaleko.

Koncom minulého týždňa však na Marse úspešne pristálo vozidlo Perseverance od NASA.

Čo tam ide robiť, prečo je to výnimočná misia... a prečo sme vlastne tak veľmi posadnutí Marsom a prečo ho skúmame?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ondrejom Podstupkom.

Zdroj zvukov: YT NASA

Krátky prehľad správ

Správy medzi Alenou Zuzsovou a jej dcérou, doteraz nezverejnené videosekvencie zo sledovania novinárov, USB kľúče z Kočnerovho domu a dokonca aj záznam o tepe Zsuzsovej srdca. To sú nové dôkazy, ktoré navrhuje predložiť prokurátor v procese s vrahmi Kuciaka a Kušnírovej. Kočnera aj Zsuzsovú v septembri 2020 oslobodil Špecializovaný trestný súd s tým, že na ich odsúdenie nie je dostatok dôkazov. Prokurátor sa proti rozhodnutiu odvolal.

Sudca Richard Molnár z akcie Búrka zrejme vedel, že si po neho príde NAKA, a pripravil sa. Podľa dvojice svedkov napokon neušiel, ale preventívne si vymazal údaje v mobile, ktoré by mu mohli uškodiť. Molnár je dodnes vo väzbe.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa nechystá podať demisiu. V piatok tvrdil, že cíti podporu od ľudí aj od partnerov vo vláde. Podľa svojho vyjadrenia v rádiu Expres tiež neregistruje takú osobu, ktorá by ho na poste ministra mohla nahradiť.

Nová štúdia v časopise Lancet skúmala, čo sa stane, ak ľuďom podáme jednu dávku vakcíny od Pfizeru. Výsledky z Izraela ukázali , že už prvá dávka poskytla ochranu pred symptomatickým priebehom ochorenia COVID-19 až 85 percentám účastníkov. Výsledkom by mohlo byť, že druhá dávka očkovania sa môže aj výraznejšie odložiť.

Nikaragua zriadila nové ministerstvo pre mimozemské záležitosti, Mesiac a ďalšie nebeské telesá, ktoré bude spadať pod armádu. Krajina však nemá vesmírny program a momentálne má problémy zabezpečiť svojim ľuďom potraviny, palivo i vakcíny proti koronavírusu.

Odporúčanie

Aj moje odporúčanie bude vesmírne, a zároveň filmové. Ak si chcete pripomenúť dosiaľ najväčšiu vesmírnu cestu človeka, pozrite si trebárs na Netflixe film First Man. Je to síce tak trochu Hollywood a nie dokumentárny film, no ak vás zaujíma program Apollo aj čriepky zo života Neila Armstronga, odporúčam. Film je to príjemný, pekne zachytáva atmosféru doby aj pocity a nastavenia vtedajších astronautov, a nevyhýba sa ani tragédiám.

