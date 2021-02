Pri vakcíne Sputnik je Gröhling skôr na strane Remišovej

O očkovanie medzi učiteľmi je záujem, minister chce hovoriť aj o tých na vysokých školách

21. feb 2021 o 12:36 SITA, TASR

BRATISLAVA. Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bolo zaregistrovaných zhruba 8 500 učiteľov. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Dodal, že v priebehu týždňa ostalo voľných viac ako štyritisíc registračných kapacít. Prioritne ide o miesta v Dunajskej Strede, Košiciach, Leviciach, Rimavskej Slobode, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Trebišove, Vranove nad Topľou a Žiari nad Hronom.

Minister by v týchto lokalitách požiadal učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, aby využili systém očkovania.

Aj na vysokých školách

Gröhling tiež v diskusii prezradil, že v priebehu nasledujúceho týždňa chce začať diskusiu s ministerstvom zdravotníctva v súvislosti s očkovaním pedagógov na vysokých školác. Chce, aby sa mohli očkovať v ďalšej fáze.

Zároveň však nevedel povedať, kedy by sa mohli očkovať aj učitelia starší ako 55 rokov, je to podľa neho otázka na ministra Krajčího. Záleží to totiž od dodávok vakcín Pfizer a Moderna.

Minister verí, že do konca školského roka sa podarí zabezpečiť vakcináciu všetkých učiteľov, ktorí majú záujem.

S ministerstvom zdravotníctva alebo s epidemiologickým tímom chce tiež hovoriť, ako podporiť posledné ročníky stredných škôl. Myslí si, že je šanca na otvorenie internátov do konca školského roka.

Maturity majú byť podľa ministra prezenčné, stále ich plánujú v májovom a júnovom termíne, je možné, že sa budú predlžovať na dva týždne. Rezort diskutuje s asociáciami škôl na obsahu vzdelávania a nastavení otázok pri maturitách.

Pri Sputniku je skôr na strane Remišovej

V reakcii na vakcínu Sputnik V Gröhling uviedol, že by sa mala uskutočniť registrácia tejto vakcíny v Európskej agentúre pre lieky (EMA) alebo v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

V tejto otázke je podľa vlastných slov viac priklonený názoru šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej.

Zároveň však podotkol, že existuje tlak časti učiteľov, ktorí by sa dali očkovať radšej Sputnikom V.