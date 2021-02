Gröhling zverejnil takmer 27-tisíc nových termínov na očkovanie pre učiteľov

Zaočkovať sa môžu dať aj odborní a nepedagogickí zamestnanci.

24. feb 2021 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vytvorilo takmer 27-tisíc nových termínov na očkovanie pre učiteľov.

Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



V prípade nesieťových škôl vníma minister ako problém chýbajúcu databázu, ktorú by vedeli poskytnúť Národnému centru zdravotníckych informácií na overenie zamestnancov.

"Diskutujeme s pánom ministrom (zdravotníctva, pozn. agentúry SITA), že by sme išli cez možné čestné prehlásenie a doklad o zamestnanosti v danej škole. To by bolo v nasledujúcich týždňoch," povedal Gröhling.

Do utorka 23. februára bolo zaočkovaných 35 526 učiteľov. Do 55 rokov ich bolo 26-tisíc a nad 56 rokov bolo zaočkovaných viac ako deväťtisíc učiteľov.