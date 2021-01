Covid automat má sedem farieb

COVID automat má na Slovensku začať platiť od 8. februára. Uvoľňovanie a sprísňovanie opatrení sa bude riadiť detailným plánom, ktorý v schválila vláda.

Kým počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach s ochorením Covid-19 neklesne pod 1500 a zároveň neklesne sedemdňový priemer nových chorých za týždeň pod 1000, na Slovensku budú platiť jednotné celonárodné obmedzenia.

Tretím kritériom je reprodukčné číslo, teda údaj, ktorý hovorí, koľko ďalších ľudí štatisticky nakazí jeden nakazený koronavírusom. Uvoľňovanie nastane, ak klesne pod hodnotu 1,1.

Celkovo má semafor sedem farieb, pri prvých troch- zelenej, žltej a oranžovej - budú na Slovensku platiť rôzne opatrenia na regionálnom princípe. V prípade ďalších štyroch farieb po čiernu nastupujú celoštátne opatrenia.

Napríklad v čiernom stupni bude automaticky zavedený zákaz vychádzania s výnimkami, zavreté budú kostoly, fitness centrá, reštaurácie aj väčšina obchodov.

Plán presne určuje, za akých okolností a ako budú obmedzované alebo zakazované hromadné podujatia, školy, či šport.

Aj prechod medzi jednotlivými fázami by nepodliehal politickej dohode ako doteraz, ale má byť tiež automatický. Do nižšej, menej rizikovej fázy by krajina prešla až najskôr desať dní potom, ako budú splnené kritériá.

Regióny Slovenska sa podľa automatu budú riadiť epidemiologickou situáciu na svojom území. Pravidlom pri regiónoch bude, že susediace okresy sa nesmú líšiť o viac ako tri stupne.

"Automaticky sa rizikovosť menej rizikového regiónu zvyšuje, aby toto pravidlo bolo splnené," tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) avizoval, že parametre systému sa možno ešte prehodnotia. COVID automat bol podľa premiéra nastavený v čase, keď sa nepočítalo s takým silným nepriateľom v podobne nového kmeňa vírusu.

