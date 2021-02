Kloktacie testy pre školy chce Gröhling objednávať, až keď si overí dopyt

Ministerstvo má dnes uzavrieť zmluvu na dodanie kloktacích testov.

24. feb 2021 o 14:05 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Prvý balík testov na COVID-19 na kloktanie pre základné školy objedná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) až po zistení ich záujmu.

Išlo by o 20-tisíc kusov kloktacích testov. Po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS).

Dodal, že finálne dáta by mali mať k dispozícii do konca tohto týždňa. Verí, že koncom budúceho týždňa budú môcť testy distribuovať do škôl.

Ministerstvo školstva má dnes 24. februára uzavrieť zmluvu so štyrmi inštitúciami na dodanie kloktacích testov.

Vyplýva to z oznámenia o použití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti zverejnenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ide o spoločnosti Cytopathos, Klinická Biochémia, Unilabs Slovensko a Unipharma - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Celkovú hodnotu obstarávania služieb ministerstvo vyčíslilo na 18,7 milióna eur bez DPH.

Od poskytovateľov ministerstvo vyžaduje služby otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky žiakov a zamestnancov škôl cez odberový systém na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním.

Následne by takto získaná vzorka mala prejsť RT - PCR testom. „Služba zahŕňa dodanie testovacích sád do určených miest, zaučenie používateľov na realizáciu samosteru, identifikáciu vzoriek, zber a vyhodnotenie vzoriek na báze poolovania vrátane pretestovania v prípade potvrdenej pozitivity,“ priblížilo ministerstvo.

Vláda schválila testovanie v školách kloktaním 13. januára. Celkové náklady boli v tejto súvislosti vyčíslené na viac ako 22,4 milióna eur. Testovanie by sa týkalo iba žiakov druhého stupňa a učiteľov základných škôl. Na jedno kolo pretestovania potrebuje MŠVVaŠ SR približne 440-tisíc súprav, na tri kolá teda 1 020 000 testovacích kitov.