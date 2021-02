Matovič verí v zaočkovanie 70 percent populácie do tohto leta

Premiér Matovič oznámil, že správy o zatváraní všetkých fabrík nie sú pravdivé.

BRATISLAVA. Stále platí, že do leta by sme mali v rámci Európskej únie (EÚ) vedieť zaočkovať 70 percent dospelej populácie.

Po štvrtkovom videosamite lídrov EÚ to vyhlásil premiér SR Igor Matovič (OĽANO) s tým, že do pár týždňov by mala byť k dispozícii aj ďalšia vakcína Johnson & Johnson, do ktorej sa vkladajú nádeje.

"Má dobrú účinnosť, stačí jedna dávka a skladovať sa dá v obyčajnej chladničke. Poučení z krízového vývoja sa ale predčasne radovať nikto nechce. Dúfajme, že nás neprekvapí opäť logistika," skonštatoval predseda vlády.

Diskusia o solidarite

Slovensko sa podľa Matoviča pre ťažkú pandemickú situáciu pozerá na všetky možnosti, ako zvýšiť počet zaočkovaných ľudí.

"Solidarita s krajinou, ktorá ju aktuálne potrebuje, sa viackrát počas pandémie v EÚ ukázala ako životne dôležitá. Už mnoho krajín ju využilo," dodal.

Podotkol, že Slovensko aktuálne o jej podobe s partnermi diskutuje, ale zachováva dôvernosť.

Lídri EÚ označili na videosamite za stále väčší problém mutácie nového koronavírusu.

Covid certifikáty

Aj keď sú podľa slovenského premiéra pozitívne signály o dobrej reakcii niektorých vakcín na známe varianty, najmä ten britský, situáciu treba sledovať. Myslieť podľa neho treba aj na vakcíny pre krajiny mimo EÚ, inak nás mutácie budú stále trápiť.

"Pohnúť sa potrebujeme aj v otázke COVID certifikátov. Veľmi potrebujeme spoločné európske riešenie, ktoré bude moderné a rovnaké pre každého. Niektoré krajiny sú však opatrné. Mrzí ma, že sme dohodu ani teraz nenašli a pokračovať budeme opäť v marci," uviedol Matovič.

Ako podotkol, znamená to, že krajiny si budú vytvárať svoje vlastné certifikáty a potom sa spoločné riešenie bude hľadať oveľa ťažšie. "Chceli by sme, aby s návrhom prišla Európska komisia," skonštatoval premiér s tým, že samit pokračuje v piatok ráno diskusiou o obrane a bezpečnosti.

Tá sa podľa Matoviča už vyše dva roky odkladá a s novou administratívou v Spojených štátoch amerických nabrala nový vietor. "Vrátime sa aj k diskusii o južnom susedstve," poznamenal.

Žiadne zatváranie fabrík

Premiér Matovič okrem toho na sociálnej sieti oznámil, že správy o zatváraní všetkých fabrík nie sú pravdivé. Pripustil však, že je to úplne krajná možnosť, ktorá pripadá do úvahy a po ktorej siahli už viaceré štáty.

"Niektoré médiá začali posledné dni ľudí doslova strašiť 'zaručenými informáciami', ako vláda ide zatvoriť všetky fabriky. Vzhľadom na to, že tieto chýry môžu mať devastačné účinky na investičné rozhodnutia a zásadne ovplyvniť obraz slovenského podnikateľského prostredia, musím tieto chýry dementovať. Nie je to pravda," uviedol na sociálnej sieti premiér.

Na Slovensku sa podľa neho končí desiaty týždeň lockdownu a už niekoľko týždňov sa krajina riadi podľa COVID automatu. Napriek tomu však počet hospitalizácií rastie.

"Nové mutácie sú výrazne životaschopnejšie, nakazia rýchlejšie a na jednom mieste viac ľudí, z ktorých viac ľudí skončí v nemocnici a viac ľudí, bohužiaľ, zomrie. Je to mimoriadne vážna situácia," skonštatoval Matovič.

Počas posledných troch dní preto na Úrad vlády SR pozval epidemiológov, infektológov, imunológov, virológov, verejných zdravotníkov či lekárov, aby spoločne hľadali odpoveď na to, čo zmeniť v nastaveniach opatrení, aby lockdown a COVID automat začali plniť svoju úlohu.

"Dohodli sme sa, že žiadne návrhy nebudeme komunikovať predtým, ako sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany," podotkol premiér. Pred Slovenskom podľa neho stojí ešte posledná úloha, a to nájsť v sebe dostatok síl, chuti a schopnosti zjednotiť sa.