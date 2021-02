Súčasná koalícia by už väčšinu nemala, vyklikajte si možnosti

Ak by sa voľby do Národnej rady konali vo februári, zvíťazila by strana Hlas bývalého premiéra Petra Pellegriniho so ziskom 23 percent hlasov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 17. do 24. februára realizovala agentúra Focus na vzorke 1 018 respondentov.

Na druhom mieste by skončila SaS, ktorá je stále pred najsilnejšou vládnou stranou OĽaNO, volilo by ju 12,9 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostalo osem strán a súčasná koalícia by už nemala väčšinu.

