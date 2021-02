Ministerstvo zdravotníctva potrebuje podľa Čaputovej reštart

Ministra zdravotníctva si váži, „unavenejšieho človeka“ však podľa vlastných slov nestretla.

28. feb 2021 o 14:08 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva potrebuje podľa prezidentky Zuzany Čaputovej „nový impulz a reštart“.

Skonštatovala to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza. Podľa prezidentky je v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou vhodné, aby minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) „ukázal gesto“.

O vyvodzovaní zodpovednosti v súvislosti s pandemickou situáciou prezidentka podľa vlastných slov hovorila aj na minulotýždňovom stretnutí najvyšších ústavných činiteľov.



„Považujem za nevyhnutné, aby vláda vyvodila sebareflexiu a politickú zodpovednosť,“ uviedla Čaputová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prezidentka zároveň zdôraznila, že ministra zdravotníctva si váži, „unavenejšieho človeka“ však podľa vlastných slov nestretla.

To, kto by Krajčího mal vymeniť, je podľa prezidentky v kompetencii koaličných strán. Len samotná výmena ministra však podľa hlavy štátu nestačí.



„Vláda by mala urobiť aj iné kroky,“ doplnila prezidentka.