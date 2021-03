Valášek pre SME: Maďarsko registráciu aspoň predstieralo, my sme to dali na hulváta

O bezpečnosti vakcíny Sputnik nevieme nič.

2. mar 2021 o 20:00 Zuzana Kovačič Hanzelová

Dôvod na registráciu vakcíny nie je podľa už bývalého poslanca Za ľudí Tomáša Valáška posúdenie jej efektivity, ale bezpečnosti. Našim európskym partnerom sme sa krokom so Sputnikom otočili chrbtom.

Aké sú jeho plány do budúcnosti a prečo odišiel nielen z koalície, ale aj strany, odpovedal v Rozhovoroch Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Včera ste ohlásili odchod z koalície, bola toto pre vás posledná kvapka?

Už dlhšie som avizoval, že mám problém s touto atmosférou akéhosi defenzívneho kŕču, do ktorého sa dostalo OĽANO a vlastne aj koalícia.

Odmietame si priznať chyby a vyvodzovať zodpovednosť, pretože akákoľvek kritika je považovaná za útok na koalíciu či stranu a pomoc Smeru či Hlasu.

Ja si naopak myslím, že takéto správanie je práve to, čo návrat Smeru urýchľuje. Rovnako bolo podľa mňa veľkou chybou doviezť na Slovensko neregistrovanú vakcínu. Nezáleží na tom, či je ruská alebo fínska. Dôvera ľudí je krehká vec, nemali by sme ju nabúravať obchádzaním pravidiel.

Premiér to odignoroval a navyše, spôsob akým Sputnik privítal, niečo čo neurobil pre žiadnu inú vakcínu, bol pre mňa už taký ten pomyselný posledný klinec do rakvy.

Premiérovu tlačovku na letisku v Košiciach kritizoval aj minister Korčok. Ak by si z toho predseda vlády neurobil takú PR akciu, bolo by to pre vás prijateľnejšie?

Samozrejme, že nejde len o to. Mám zásadný problém s tým, že tou vakcínou sa ide očkovať aj bez registrácie Európskou liekovou agentúrou.

Je jasné, že premiér touto cestou nejde a nechá si Sputnik potvrdiť len Štátnym ústavom na kontrolu liečiv, hoci aj samotná jeho šéfka sa vyjadrila, že nemajú kapacity na dostatočné preverenie.

Minister Krajčí už stihol Sputniku udeliť aj výnimku na podávanie, plnú zodpovednosť za prípadné následky však majú podľa dokumentu prebrať lekári, ktorí budú vakcínou očkovať. Čo to presne v praxi znamená?