Nákup ruskej vakcíny sa podľa Matoviča zbytočne politizuje

Premiér tvrdí, že by sa malo prestať pozerať na to, odkiaľ vakcína pochádza.

2. mar 2021 o 16:49 (aktualizované 2. mar 2021 o 17:05) SITA, TASR

BRATISLAVA. Ruská vakcína Sputnik V proti ochoreniu Covid-19 je predmetom zbytočnej politizácie. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Politici by sa podľa neho mali na vakcínu, ktorá zatiaľ nebola registrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA), v prvom rade pozerať ako na liek.

„Mohli by sme konečne prestať rozmýšľať nad tým, odkiaľ táto vakcína pochádza. Pre mňa osobne, ak by ju vyrábala Severná Kórea, nakúpime ju zo Severnej Kórey. Ak by ju vyrábala Austrália, nakúpime ju z Austrálie,“ povedal Matovič.

Pri kúpe vakcíny bolo podľa neho rozhodujúce, že má takmer 92-percentnú úspešnosť a pozitívne ju hodnotili aj vedci a odborníci v uznávanom lekárskom časopise Lancet.

Sporný nákup vakcíny

Na nákup ruskej vakcíny mal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) súhlas vrcholných predstaviteľov koaličného partnera Za ľudí, tvrdí pemiér. Pripustil, že nákup spôsobil "vnútrokoaličné turbulencie" a Za ľudí je "vnútorne roztrasené".

Premiér pripomenul, že strana Za ľudí odmietla na vláde návrh na obstaranie vakcín. "Reagovali ale tak, že minister Krajčí, keď chce, si môže slobodne tú vakcínu kúpiť, takéto kompetencie má," podotkol s tým, že Krajčího ani jeho teda nemôžeme obviňovať, že konali svojvoľne.

Poukázal pritom aj na výroky predsedníčky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej či podpredsedníčky a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.



Matovič reagoval aj na ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS). Uviedol, že na letisku nebol „vítať vakcínu“.

„Bola to tlačová konferencia pred otvoreným zadným trupom lietadla, kde boli vidieť dve palety Sputnika V. Myslí si, že v dobe, kedy chcú ľudia okrem hovoreného slova vidieť aj obraz a mať možno to posolstvo vizualizované, to bolo správne rozhodnutie. Že to niekomu geopoliticky vadí a silou mocou tam tú politiku chce vnášať, ma len a len mrzí,“ uviedol Matovič.

Dankovi zásluhy nepriznáva

K odchodu poslanca Za ľudí Tomáša Valáška z koalície i strany Za ľudí povedal, že poslanec čakal na situáciu, v ktorej by mohol vyzerať dostatočne "sexy", aby mohol odísť.

Expredseda parlamentu a predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko podľa premiéra nemá s objednávkou nič spoločné.

Na otázku, prečo nerokoval aj o dodaní ďalších dostupných vakcín povedal, že napríklad na rokovania o vakcíne AstraZeneca má výhradnú kompetenciu iba Európska komisia.

Premiér v pondelok na košickom letisku oznámil nákup dvoch milión ruských vakcín Sputnik V. Zároveň bola dovezená prvá dodávka. Minister zdravotníctva udelil na používanie neregistrovanej vakcíny výnimku.

Nákup vyvolal pnutie v koalícii. Odchod z nej i zo strany Za ľudí oznámil v dôsledku udalostí poslanec Národnej rady a predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek.