Vyhláška prišla v sklze. Hovorí o výnimkách z respirátorov aj ako majú fungovať donášky

Nové pravidlá od hygienikov platia od stredy 3. marca.

3. mar 2021 o 20:17 Peter Kováč

BRATISLAVA. Ani v deň, keď začali platiť nové protiepidemické pravidlá, neboli jasné podrobnosti, čo vlastne treba robiť.

Opatrenia odhlasovala vláda v nedeľu večer, no podrobnosti nepredstavila, a to ani v ďalších dňoch. Podobne sa zasekla aj vyhláška úradu hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorý vnáša do praxe, na čo ho zaviaže vláda.

V utorok jeho úrad tvrdil, že s vyhláškou už finišuje, no napokon ju zverejnil až v stredu podvečer.

Do poslednej chvíle tak nebolo jasné, napríklad kde všade bude povinné nosiť respirátor a kto bude mať z tohto pravidla výnimku. Takisto ani to, či počas zákazu vychádzania po ôsmej hodine večer môžu fungovať donáškové služby.