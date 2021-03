Dobré ráno: Meghan a Harry budú vyhnanci, britská koruna sa musí zmeniť

Meghan a Harry prehovorili.

9. mar 2021 o 23:12 Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová, Jozef Matej

Vypočujte si podcast

Šokujúce interview bude mať asi rekordnú sledovanosť v histórii televízie. Oprah Winfrey vyspovedala po prvý raz od odchodu z kráľovskej rodiny Meghan Markle a princa Harryho, a rozhovor šokoval hneď viackrát. Meghan a Harry popísali, že kráľovská rodina pred narodením Archieho riešila ako veľmi tmavú pokožku bude ich dieťa mať, Meghan mala myšlienky na samovraždu a to, že palác jej odmietol poskytnúť odbornú psychiatrickú pomoc, a princ Harry priznal zlý vzťah s otcom princom Charlesom a bratom Williamom.

Normálnemu človeku by sa zdalo, že monarchia v britskej podobe nemá zmysel, ani opodstatnenie.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s editorom Denníka SME Jozefom Matejom.

Zdroj zvukov: BBC, CBC News

K dnešnej téme vyšiel aj britský podcast The guardian Today in Focus. Je to ešte hlbší pohľad na situáciu v britskej kráľovskej rodine.

