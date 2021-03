Fabriky nechcú zatvoriť. Vláda si nechala v koaličnej kríze tri dni na predĺženie núdze

Ak štát nepredĺži núdzový stav, od soboty sa môže cestovať.

16. mar 2021 o 19:48 Michal Katuška

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Uprostred koaličnej krízy, len tri dni pred hroziacim neželaným ukončením zákazu vychádzania, stále nie je jasné, aké opatrenia vláda od soboty plánuje zaviesť.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Situácia je lepšia, zatváranie ekonomiky nebude potrebné, oznámil Heger Čítajte

Ak by doterajšie opatrenia nepriniesli "žiadny efekt", plánovala od 21. marca tvrdo obmedziť pohyb, zastaviť výrobu vo fabrikách a uzavrieť krajinu. Počet nakazených však už klesá.

Rozhodnutie pandemickej komisie v utorok večer prišlo v poslednej chvíli. „Keďže situácia sa zlepšuje, nebude potrebné zatváranie ekonomiky,“ odmietol sprísnenia zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger po zasadnutí komisie.

Komisia ale navrhla vláde predĺžiť núdzový stav a na uvoľňovanie je podľa jej expertov priskoro. Vláda sa rozhodnutím komisie môže, ale nemusí riadiť.

Obavy, že koaličná kríza zasiahne aj do rozhodovania o núdzovom stave, vyvolala neschopnosť vlády schváliť dohodnuté opatrenia. Vláda kvôli nezhodám doteraz nerokovala o zvýšení PN a OČR, aby ľudí motivovala dodržiavať opatrenia, hoci to kabinet avizoval už koncom februára.

Prinajmenšom predĺžiť aktuálne pravidlá musí vláda do piatka, inak od víkendu prestane platiť núdzový stav a naň naviazaný zákaz vychádzania. Bez zákazu by sa ľudia začali ešte viac stretávať, cestovať a počet infikovaných by mohol začať opäť rásť.

Napriek narušeným vzťahom v koalícii by nemala nastať situácia, že by sa vláda nedokázala dohodnúť na žiadnej podobe predĺženia stavu núdze a zákazov.

"Vo vláde to určite podporím. To je objektívna potreba. To nie je o politikárčení," hovorí jeden z najbližších ľudí premiéra Igora Matoviča, minister obrany za jeho OĽaNO Jaroslav Naď.

“ Vo vláde to určite podporím. To je objektívna potreba. To nie je o politikárčení. „ Jaroslav Naď z OĽaNO o predĺžení núdzového stavu

Predĺžiť stav núdze chce aj Sme rodina, návrh podporia aj obe ministerky Za ľudí. "Ak odborníci povedia, aby núdzový stav pokračoval, tak budeme hlasovať za," povedala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

Postoj SaS nie je jednoznačný. Predseda strany Richard Sulík a jeho ministri sa rozhodnú podľa "pádnosti argumentov" odborníkov z pandemickej komisie.

Problém by nemal nastať ani v parlamente, ktorý musí predĺženie núdzového stavu do 20 dní ešte potvrdiť. Začínajúcu sa schôdzu spor v koalícii nenarušil, poslanci bez problémov schválili program.

Proti predĺženiu núdzového stavu budú s istotou zatiaľ traja koaliční poslanci, čo je málo na to, aby predĺženie ohrozili.

Situácia sa mierne zlepšuje

Hoci Marek Krajčí niekoľko minút po odchode z funkcie ministra zdravotníctva za OĽaNO v piatok povedal, že sa zdá, že druhú vlnu pandémie máme za sebou, počty infikovaných, hospitalizovaných a mŕtvych tomu ešte nenasvedčujú.

V nedeľu bolo v nemocniciach s koronavírusom 3859 ľudí, čo je o 109 menej, než na prelome februára a marca, keď si vláda stanovila záväzok, že pritvrdí, ak sa situácia do polovice marca nezlepší.

Stále je to však o 93 ľudí v nemocniciach viac, ako keď začiatkom februára vláda naposledy predlžovala núdzový stav.

Znižuje sa však počet výjazdov záchraniek. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura tvrdí, že sa to čoskoro môže prejaviť poklesom hospitalizovaných.

Za posledné dva týždne klesá počet nových nakazených odhalených PCR testami. Za predchádzajúci týždeň ich pribudlo o 687 menej, než prvý marcový týždeň.

Bez núdzového stavu bude opäť zle

Ak by sa napokon na predĺžení núdzového stavu vláda vôbec nedohodla, od soboty by prestalo platiť množstvo opatrení.

Ľudia by podľa Úradu verejného zdravotníctva mohli začať voľne cestovať medzi okresmi, bez obmedzení chodiť do práce a stretávať sa.

"Hygienici by museli zrušiť vyhlášku, ktorá upravuje režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa na základe predloženia negatívneho výsledku testu," menuje jeden z príkladov hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.

Otvoriť by mohli aj obchody a prevádzky so službami, lebo by chýbala úloha z uznesenia vlády "uzatvoriť väčšinu maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby", hovorí Račková.

V platnosti by zostali pravidlá o rúškach a respirátoroch, pravidlá domácej karantény a režim na hraniciach.

Traja odpadlíci núdzu neohrozia

Trojica Katarína Hatráková za OĽaNO, Andrea Letanovská zo Za ľudí a Patrik Linhart zo Sme rodina sú jediní známi vládni poslanci, ktorí predĺženie núdzového stavu už nepodporia.

Vláda mala rok, aby opatrenia vedela prijímať aj bez núdzového stavu, hovorí lekárka Letanovská. "Neviem, či to majú na ministerstve zdravotníctva pripravené, ale som rozhodnutá núdzový stav nepodporiť," tvrdí.

Súvisiaci článok Covid automat: Čiernych okresov výrazne ubudlo Čítajte

"Špeciálne, keď počujem od lekárov medzi poslancami, že sú proti ďalšiemu predĺženiu núdzového stavu, chytám sa za hlavu," hovorí Naď. Myslí si, že nevedia, čo svojím rozhodnutím môžu spôsobiť.

Núdza umožňuje štátu aj preplácať covidové lôžka nemocniciam, či nariadiť zdravotníkom pracovnú povinnosť.

Dávno mali byť urobené dohody so zdravotnými poisťovňami a zdravotníci z nemocníc nikam neodídu, tvrdí Letanovská, ktorá je primárkou oddelenia anesteziológie Národného onkologického ústavu.

Linhart na protest proti "chaotickým opatreniam vlády" už týždne hovorí, že núdzový stav nepodporí.

"Vláda si nebude robiť z poslancov tlačidlá. Mám plné zuby nedostatočnej a zle zvládnutej komunikácie s občanmi,“ povedal.