Naď aj Žitňanská podporia núdzový stav, ak to odporučia odborníci

Žitňanská poukazuje aj na iné možnosti.

16. mar 2021 o 15:36 TASR

BRATISLAVA. Hnutie OĽANO bude pri prípadnom predlžovaní núdzového stavu zohľadňovať odporúčania odborníkov. Pre TASR to uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Nateraz však nepovedal, či núdzový stav podporia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Predĺženie podporí

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) však deklaroval, že vo vláde prípadný návrh na jeho predĺženie podporí. Hovorí o objektívnej potrebe. Verí, že ho podporia aj poslanci Národnej rady SR, hlavne tí z radov lekárov.

"Hnutie OĽANO konzistentne podporuje všetky opatrenia na ochranu životov a zdravia obyvateľstva, a tak ako vždy, aj pri predlžovaní núdzového stavu budeme zohľadňovať odporúčania odborníkov," reagovalo OĽANO na otázky TASR.

"Vo vláde to určite podporím, pretože to je objektívna potreba, to nie je o politikárčení," uviedol Naď. Poukázal na prepojenie núdzového stavu s viacerými opatreniami či vyplácaním pomoci aj v nemocniciach. Predpokladá, že touto témou sa bude vláda zaoberať v najbližších dňoch, keďže by sa mal núdzový stav skončiť už v piatok.

Sú aj iné možnosti

Súvisiaci článok SaS zatiaľ nevie či podporí núdzový stav, počká na odôvodnenie Čítajte

Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská nemá problém podporiť prípadné predlžovanie núdzového stavu. Poukázala však aj na to, že existujú iné možnosti. Bola by rada, aby sa rozhodnutie prijalo na základe názorov odborníkov aj vecných podkladov, nielen pocitov.

"Sú však aj iné možnosti, neurobiť to v takom rozsahu, ako to bolo doteraz, ale to sústrediť rezortne, aby ministerstvo zdravotníctva dokázalo zmobilizovať či reprofilizovať všetko, čo potrebuje, takisto aby nám fungovali zariadenia sociálnych služieb," skonštatovala s tým, že je otvorená všetkým možnostiam.

Potvrdila, že o núdzovom stave by mala vláda rokovať zajtra. Nevedela však, či je už pripravené uznesenie.