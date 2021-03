Ultimátum SaS pre Matoviča vypršalo, Gröhling a Korčok podávajú demisiu

Už skôr z funkcie odstúpil Sulík.

24. mar 2021 o 10:52 TASR

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/YOkeby6O.html

BRATISLAVA. Ministri za SaS Branislav Gröhling a Ivan Korčok podávajú demisiu. Napĺňajú tak slová predsedu strany Richarda Sulíka, že ak premiér Matovič do stredy neodstúpi, zo svojich funkcií odídu všetci členovia vlády za SaS.

Sulík odstúpil už v pondelok, prezidentka prijala jeho demisiu na druhý deň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Demisie Gröhlinga a Korčoka prijme prezidentka vo štvrtok

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Ultimátum SaS pre Matoviča vypršalo, Gröhling aj Korčok podávajú demisiu Čítajte

Minister školstva Gröhling informoval členov vlády o svojej demisii na stredajšom rokovaní, kde sa zároveň s kolegami rozlúčil.

Keďže Korčok je aktuálne pracovne v Bruseli, zaňho sa rozlúčil štátny tajomník ministerstva Martin Klus. Korčokov odchod potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák.

Demisiu oboch ministrov prijme prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok v Prezidentskom paláci o 14:00.

"Myslím si, že je načase, aby sa vytvoril priestor, aby sa zastabilizovala situácia ako vo vláde, tak aj v Národnej rade," uviedol Gröhling s tým, že ide o jeho osobné rozhodnutie a hovorí zatiaľ sám za seba.

Ďalšie kroky oznámi SaS vo štvrtok

Gröhling nepovedal, či SaS odíde z koalície. Na všetky otázky chcú odpovedať spoločne so šéfom strany Richardom Sulíkom a ministrom Korčokom vo štvrtok.

"Budeme odpovedať na absolútne všetky otázky, ktoré by mohli nastať, keďže traja ministri za SaS podávajú demisiu, tak to ovplyvňuje aj ďalší chod," ozrejmil.

Poznamenal, že na utorňajšej republikovej rade si dohodli ďalší postup a sú v tom jednotní.

"Som veľmi vďačný za to, že som dostal možnosť, aby sme naštartovali zmeny vo vzdelávaní, aby sme posunuli školstvo do 21. storočia," dodal s tým, že posledné týždne robili maximum pre to, aby sa situácia nepreniesla do škôl a mohli sa po Veľkej noci otvárať ďalšie ročníky skôr.

Korčok sa rozlúčil písomne

Súvisiaci článok Kríza paralyzovala vedenie štátu. Nefunguje parlament ani ministerstvá Čítajte

Korčok sa vzhľadom na zahraničnú cestu rozlúčil s členmi vlády písomne.

„Bolo mi potešením s vami spolupracovať, spoznať vás ako kolegyne a kolegov. Politika prináša aj takéto situácie ako dnes, keď spolu s ďalšími kolegami odchádzame z vlády," napísal Korčok členom vlády.

"Prosím vás, aby ste pri akomkoľvek vnútropolitickom vývoji urobili maximum pre dodržanie programového vyhlásenia vlády v oblasti zahraničnej a európskej politiky,“ dodal Korčok.

Čaputová vyzvala Matoviča na odchod

SaS už skôr avizovala, že dáva premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) do stredy ultimátum na to, aby odišiel z funkcie.

Predseda SaS Richard Sulík podal demisiu po tom, ako premiér Matovič v nedeľu oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, jednou z nich bol aj odchod Sulíka z vlády.

Sulík skonštatoval, že ak do stredy neodíde Matovič z postu premiéra, podajú demisiu aj ďalší ministri nominovaní stranou SaS. Okrem Gröhlinga je nominantom SaS aj šéf diplomacie Ivan Korčok. SaS zároveň hrozí odchodom z koalície.

Prezidentka po viacerých demisiách ministrov vyzvala premiéra Matoviča na odchod z funkcie.