Dobré ráno: Toto je zrada voliča, ktorý poslal preč Fica

Čo by mala riešiť nová vláda a či to koalícia zvládne.

24. mar 2021 o 23:01 Beata Balogová, Tomáš Prokopčák, Jana Maťková

Rokovania o rekonštrukcii vlády sa včera zadrhli. Ak to zjednodušíme, spor je o tom, či Igor Matovič a Richard Sulík budú osobne v novej vláde: jeden by asi chcel byť vicepremiér pre boj s korupciou, druhý asi znovu minister hospodárstva.

Blíži sa teda dohoda a nová vláda, začne konečne vláda vládnuť a bojovať s pandémiou aj krachujúcimi firmami a ako by nová vláda mala vyzerať a čo by vlastne mala robiť?

Tomáš Prokopčák sa pýta šéfredaktorky SME Beaty Balogovej.

Slovensko môže byť medzi štátmi Európskej únie, ktoré do leta zaočkujú najmenej ľudí. Dokonca by do júna nemuselo byť schopné zaočkovať ani polovicu populácie. Dôvodom je, že výrobcovia vakcín dodávajú viac dávok do štátov, ktoré si objednali najviac - Slovensko si však neobjednalo maximálne množstvo vakcín. Podobný problém podľa českých Hospodářskych novín môžu mať aj Česko, Estónsko či Chorvátsko.

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský tvrdí, že pred jeho zadržaním sa mal objaviť list hovoriaci o pripravovanej diskreditácii. Podľa Aktualít to mal povedať pred súdom, ktorý rozhodoval o jeho vzatí do väzby. Bývalý šéf SIS mal vziať úplatok, vo väzbe je z obáv, že bude mariť vyšetrovanie a pokračovať v trestnej činnosti.

Individuálny šport a pobyt v prírode budú možné už iba do ôsmej hodiny večer. Povedal to včera dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger. Tiež sa do odvolania úplne zakazuje cesta do zahraničia s cieľom rekreácie, opravila sa tým výnimka medzi jednou a piatou hodinou v noci.

Zamestnávatelia už môžu žiadať o príspevky vo výške sto percent celkovej ceny práce. O príspevok môžu okrem zamestnávateľov žiadať aj SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi. Dodatok k schéme štátnej pomoci schválila v pondelok Európska komisia, maximálna výška pomoci na zamestnanca je 1100 eur. Pomocná schéma sa zároveň predĺžila do konca júna.

Vakcína Sputnik V sa bude vyrábať v Nemecku. Od júna ju plánuje v Bavorsku vyrábať ruská spoločnosť R-Pharm. Firma by chcela vyrobiť každý mesiac milióny dávok tejto vakcíny. Sputnik však stále nemá schválenie Európskej liekovej agentúry, EMA chce v apríli skontrolovať výrobné závody očkovacej látky v Rusku.

Môže naša civilizácia skolabovať? A čo nás o kolapsoch učí história, teda civilizácie, ktorá v časoch dávno aj menej dávno minulých zanikli? Jestvujú nejaké nevyhnutné podmienky či znaky, ktoré si treba všímať a ktoré nás môžu varovať? Ak vás zaujímajú odpovede na podobné otázky, mojim dnešným odporúčaním je relatívne nová kniha historika a archeológa Branislava Kovára a Sila zániku.

Dozviete sa v nej, čo to je kolaps civilizácie a ako sa líši od jej úpadku, prečo padla Sparta, Rím aj egyptská Stará ríše a možno zistíte, čo si z toho vieme odniesť my a dnes. Navyše, je to napísaná relatívne prístupným jazykom, keď sa teda prehryziete úvodnými stranami zaoberajúcimi sa terminológiou a vymedzením pojmov.

