Koronavírus: Hongkong a Macao pozastavili očkovanie vakcínou od Pfizeru (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 350-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 190 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

24. mar 2021 o 6:00 (aktualizované 24. mar 2021 o 8:34) Veronika Orviská, Andrej Kuzmány, Patrik Sopóci, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

8:30 SVET - Brazília prvýkrát od začiatku pandémie prekonala hranicu tritisíc úmrtí po nákaze koronavírusom za jediný deň. Za posledných 24 hodín pribudlo 3251 obetí a 82 493 prípadov infekcie.

Celkovo v krajine zomrelo v súvislosti s covidom už 298 676 ľudí. Po USA je Brazília v tomto smere druhou najviac postihnutou krajinou sveta.

Situácia v Brazílii v súvislosti s koronavírusom je kritická. (zdroj: TASR/AP)

8:20 SLOVENSKO - V nemocnici v Považskej Bystrici je hospitalizovaných 133 pacientov s covidom, ich počet mierne klesol už druhý týždeň za sebou.

Riaditeľ nemocnice Igor Steiner informoval, že na umelej pľúcnej ventilácii je aktuálne desať pacientov. Pre pacientov s covidom majú momentálne v nemocnici 30 voľných lôžok, z nich dve na kyslíkovú liečbu.

8:15 SLOVENSKO - Žilinská radnica oddnes zabezpečuje nákup potravín a drogérie pre ľudí pozitívne testovaných na koronavírus, ktorí majú povinnosť dodržiavať karanténu. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, ľudia v karanténe si môžu túto službu objednať telefonicky na čísle 0908 304 916 v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00.

Nákup potravín a drogérie budú zabezpečovať zamestnanci mestského úradu. "Nákup sa bude doručovať vždy v nasledujúci deň od objednania medzi 10. a 12. hodinou," uviedol Miškovčík.

8:11 SVET - Ukrajina už druhý deň za sebou zaznamenala rekordný počet úmrtí na Covid-19. Kým v utorok hlásila 333 úmrtí, v stredu to bolo 342, čím tamojší celkový počet obetí pandémie stúpol na 30 773.

Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu sa za posledných 24 hodín zvýšil o 14 174 na celkovo 1 579 906.

8:05 SVET - Počet nových prípadov v Česku sa po štyroch dňoch opäť vrátil nad 10-tisíc, testy odhalili 10 883 nakazených.

7:56 SVET - Maďarsko si v utorok prevzalo zásielku 167 310 dávok vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 od spoločností Pfizer a BioNTech.

Zaočkujú ňou zaregistrovaných dôchodcov. Očkovacie látky už rozviezli do nemocničných očkovacích centier.

7:33 SVET - Nemecko včera zaznamenalo 15 813 nových prípadov nákazy a 248 súvisiacich úmrtí. Pred týždňom to bolo 13 435 prípadov a 249 obetí.

V krajine sa v poslednej dobe situácia zhoršuje, čo potvrdzuje i počet nových prípadov nákazy na 100-tisíc obyvateľov za posledných sedem dní. Táto sedemdňová incidencia je dnes podľa Inštitútu Roberta Kocha, ktorý vývoj pandémie v Nemecku monitoruje, na hodnote 108,1, čo je o niečo viac ako deň predtým (107,3).

7:15 SLOVENSKO - "Situácia je stále vážna, ale našťastie sa mierne zlepšuje. To však nie je dôvod, aby sme uvoľňovali opatrenia. Musíme počkať, kým sa odľahčia nemocnice od počtu hospitalizovaných a znížia sa počty zomrelých. To sa udeje jedine tak, keď sa zníži počet novo infikovaných."

Epidemiologička Zuzana Krištúfková v rozhovore pre SME hovorí, že ak v tomto trende vydržíme, máme šancu sa vyhnúť tvrdému lockdownu. "Ale musí sa o to pričiniť každý z nás," zdôrazňuje.

6:55 SVET - Nórska vláda dočasne zakáže predaj alkoholických nápojov v reštauráciách a baroch. Pôjde o súčasť prísnejších opatrení zameraných na zastavenie šírenia nákazy koronavírusom. Nariadenia by mali vstúpiť do platnosti vo štvrtok a trvať by mali do 12. apríla.

Na základe týchto opatrení budú musieť cestujúci zo zahraničia po vstupe do Nórska absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu v hoteli. Doteraz mohli karanténu po predložení negatívneho výsledku testu na koronavírus ukončiť po troch dňoch.

6:21 SVET - Hongkong a Macao podľa agentúry Reuters oznámili, že pozastavili očkovanie vakcínou od firiem Pfizer a BioNTech.

Dôvodom má byť chyba na veku niektorých ampuliek. Vlády oboch krajín uviedli, že ide o preventívne opatrenie.

Vlády defekt bližšie neupresnili, nie je ale podľa nich dôvod sa domnievať, že by touto chybou bola ohrozená bezpečnosť vakcíny.

6:00 SVET - Zásoby kyslíka pre pacientov nakazených koronavírusom klesli na "znepokojujúcu" úroveň v šiestich z 27 brazílskych štátov. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala v utorok agentúra AFP.

Spoločnosť White Martins, jeden z hlavných brazílskych dodávateľov kyslíka, vyhlásila, že sa pokúša udržať krok s "exponenciálnym nárastom" dopytu, ktorý sa v niektorých regiónoch zvýšil až o 300 percent.

Podľa AFP je situácia alarmujúca v štátoch Acre a Rondonia na severozápade, Mato Grosso na stredozápade, Amapá na severe i Ceará a Rio Grande do Norte na severovýchode krajiny.