Koronavírus na Slovensku: Predstavia opatrenia počas Veľkej noci (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 354-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 313 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

26. mar 2021 o 6:06 (aktualizované 26. mar 2021 o 7:59) Martin Vonšák, Jakub Habas, Kristína Braxatorová, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

08:00 SLOVENSKO - Minister financií Eduard Heger spolu s hlavným hygienikom budú o 10.00 hod informovať o opatreniach cez Veľkú noc.

07:50 SVET - Mexiko sa stalo vo štvrtok v poradí treťou krajinou sveta, v ktorej počet úmrtí spojených s novým koronavírusom prekročil 200 000.

06:47 SVET - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala spoločnosť AstraZeneca, aby vyvážala vakcínu proti koronavírusu mimo krajín eurobloku až potom, ako im dodá prisľúbené dávky tejto očkovacej látky.

"Musíme a chceme vysvetliť európskym občanom, že dostanú spravodlivý podiel (dávok vakcíny), ktorý im prináleží," povedala Von der Leyenová po štvrtkovom videosummite lídrov EÚ s tým, že spoločnosti vyrábajúce vakcíny musia pred ich vývozom do iných regiónov najprv dodržať svoje zmluvy s EÚ.

"A to je samozrejme prípad spoločnosti AstraZeneca. Myslím si, že je pre ňu zrejmé, že predtým, než bude pokračovať v exporte svojej očkovacej látky, musí v prvom rade splniť zmluvné záväzky voči členským štátom EÚ," dodala.

06:19 SVET - Poľská vláda rozhodla o sprísnení protipandemických opatrení - na dvojtýždňové obdobie okolo veľkonočných sviatkov sa zavrú škôlky, obchody s nábytkom či kaderníctva a obmedzený bude i počet veriacich v kostoloch. Nové pravidlá začnú platiť v sobotu a potrvajú do 9. apríla.

V krajine druhý deň za sebou evidujú rekordný počet nových prípadov nákazy. Cieľom nových opatrení čo najviac obmedziť mobilitu a kontakty medzi ľuďmi.

06:02 SVET - Americká firma Pfizer začala testovať vakcínu proti covidu u detí do 11 rokov. Podľa spoločnosti ide o prvý náznak ďalšej etapy globálnej očkovacej kampane, píše agentúra AFP.

Spoločnosť už testuje svoju očkovaciu látku u detí vo veku od 12 do 15 rokov. V Spojených štátoch sa ňou môžu očkovať ľudia starší ako 16 rokov.

6:00 SLOVENSKO - Od štvrtka platí uznesenie, ktoré obmedzuje pobyt v prírode a individuálny šport.

Po novom bude možné vykonávať tieto aktivity iba v čase od 5. do 20. hodiny. Nočný zákaz vychádzania po 20:00 platil aj doteraz, šport a pobyt v prírode v rámci okresu však mali výnimku.

Do odvolania sa tiež uznesením úplne zakazuje cesta do zahraničia s cieľom rekreácie, čiže nebude možná ani v čase od 1. do 5. hodiny ráno.

Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger z OĽaNO argumentoval tým, že toto "okno" v opatreniach by mohlo vytvárať falošné motivácie cestovať do zahraničia. Preto ho vláda uznesením odstránila.

Viac si prečítate tu >>>>