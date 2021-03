Dobré ráno: Ako Európa zlyhala pri získavaní vakcín

Ako vyzerá spor s výrobcom vakcíny.

28. mar 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Matúš Krčmárik

Na začiatku to vyzeralo ako úspešný príbeh. Európa bude postupovať spoločne, bude tak mať lepšie šance, ako keď by si každá krajina vyjednávala s výrobcami vakcín po svojom.

Lenže namiesto toho sa dnes v Únii očkovanie zadrháva, štáty sa sporia o prerozdelenie očkovacích dávok a Európa zároveň vedie zúrivý spor so spoločnosťou AstraZeneca, ktorá nedodáva sľúbené vakcíny a ktorého dôsledky cítime aj na Slovensku.

Prečo Únia vedie vojnu s farmafirmou a sporí sa Britániou, ako sa to stalo a či Európa začne blokovať vývoz očkovacích látok či dokonca zoštátni fabriky na vakcíny?

Tomáš Prokopočák sa rozpráva s Matúšom Krčmárikom.

Zdroj zvukov: BBC, Sky News, France 24

Krátky prehľad správ

Eduard Heger môže byť novým premiérom . Igor Matovič v nedeľu pripustil, že si vo vláde vymenia posty - znamenalo by to, že Matovič môže byť ministrom financií. Zároveň povedal, že nebude chcieť od strán SaS a Za ľudí nič a rámcoval to slovami o nejakom odpúšťaní. Znamená to, že Richard Sulík či Mária Kolíková by vo vláde Eduarda Hegera mohli zostať ministrami.

Počet hospitalizovaných pacientov na ochorenie covid-19 cez víkend naďalej klesal. Nemocnice však stále hlásili viac ako tritisíc pacientov s potvrdeným novým koronavírusom. Posledné dni klesá aj pozitivita vykonaných testov.

Zápchu v Suezskom prieplave už vidno aj z vesmíru. Problémy spôsobené loďou Ever Given videla na satelitných záberoch Európska vesmírna agentúra. Každým dňom blokády pritom globálna ekonomika prichádza zhruba o desať miliárd eur, plavidlo sa cez víkend stále nepodarilo uvoľniť.

Arktída sa rekordne otepľuje. Rusko minulý rok zaznamenalo na svojej arktickej trase rekordne vysoké priemerné teploty i rekordný pokles letnej ľadovej pokrývky. Teploty boli vyššie o viac ako tri stupne Celzia v porovnaní s priemerom druhej polovice 20. storočia.

Odporúčanie

V tejto zvláštnej dobe je to vlastne dvojité odporúčanie: ľudia sa hrajú tisícročia. Krátili si tak čas, nadväzovali vzťahy, ale gemblovali či dokonca okolo toho postavili celé rituály. Spoločenské hry sú fenoménom, a mnohé z nich potrebujú kocky. Kedysi našim predkom stačili kĺbové kostičky, až nejakému géniovi raz napadlo, že by ich mohol očíslovať.

Zrodil sa tak prvok náhody a už nebolo kroku späť. Moje dnešné odporúčanie tak je, aby ste sa hrali. Alebo si aspoň prečítali veľmi zaujímavý text Starodávny vynález, ktorý podnietil hranie hier na BBC, ktorý sa pozrel práve na vznik hier a hrania sa.

