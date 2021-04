Dobré ráno: Ceny bytov a domov napriek pandémii rastú. Ako je to možné?

Za rok 2020 ceny vzrástli o 12 percent.

5. apr 2021 o 23:30 Tomáš Vašuta, Jana Maťková

Zdá sa, že ceny bytov, domov a celkovo nehnuteľností sú voči pandémii, a teda novej kríze odolné. Vlani pokračovali v raste a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo v tomto roku zmeniť.

Nehnuteľnosti vo veľkých mestách sa stávajú čoraz nedostupnejšie a postupne čelíme aj otázke nedostatku nového bývania. Ako je na tom realitný trh rok od začiatku pandémie?

Jana Maťková sa pýtala Tomáša Vašutu, ekonomického redaktora magazínu Index denníka SME.

Krátky prehľad správ

Predseda Sme rodina Boris Kollár si vie predstaviť výmenu ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny za iné ministerstvo. Výmenu by bolo podľa neho možné urobiť s hnutím OĽaNO, cez týždeň sa má o tom rozprávať s premiérom Eduardom Hegerom, rovnako ako aj o nominácii na post šéfa SIS.

Pandémia si na Slovensku vyžiadala už viac ako 10-tisíc obetí. Denne stále pribúdajú desiatky mŕtvych. Dva dni po sebe sa zvýšil aj počet hospitalizovaných pacientov v nemocnici, za víkend ich pribudlo takmer sto, dokopy ich je necelých 2700.

Parlament zverejnil majetkové priznanie verejných funkcionárov za rok 2019. Za tento rok zarobil najviac vtedajší premiér Peter Pellegrini, priznal sumu vyše 68-tisíc eur. Z ministrov priznal najviac exminister životného prostredia László Sólymos, za ním sa umiestnil exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, obaja so sumou okolo 62-tisíc eur.

Ak bude epidemiologická situácia po Veľkej noci priaznivá, otvorili by sa ďalšie ročníky v školách , povedal minister školstva Branislav Gröhling. Išlo by o otvorenie koncových ročníkov základných a stredných škôl, ako aj otvorenie škôlok a prvého stupňa základnej školy pre všetky deti.

V tradičnom veľkonočnom príhovore pápež František vyzdvihol prácu lekárov a zdravotníkov počas pandémie. Vyzval, aby sa očkovacie látky proti covidu spravodlivo distribuovali a aby sa v rámci tohto rozdeľovania podporovali najmä najchudobnejšie štáty sveta.

Odporúčanie

Možno ste o nej už počuli a možno ste ju už aj čítali. Mne sa do rúk dostala až teraz a ak doteraz obchádzala aj vás, mali by ste jej dať šancu. Reč je o novele Olive Kitteridge od americkej spisovateľky Elizabeth Strout. Ide o spleť príbehov postáv z malého mestečka v americkom Maine, ktorých spoločným menovateľom je práve Olive. Niekde sa objavuje ako takmer neviditeľná vedľajšia postava, inde je hlavnou predstaviteľkou príbehu, pri ktorom spoznávame jej prísnu povahu. Knižka Olive Kitteridge je sondou do ľudských osudov, každodenných problémov a útrap aj radostí duší. Prednedávnom vyšlo aj pokračovanie s názvom Znova Olive.

