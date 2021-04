Matovič odletel do Moskvy. Aké sú reakcie politikov

Cesta Igora Matoviča do Moskvy potvrdzuje, že Slovensko dnes nemá vládu Eduarda Hegera, tvrdí Hlas.

8. apr 2021 o 13:02 Kristína Braxatorová

BRATISLAVA. Igor Matovič, súčasný minister financií a bývalý premiér, vo štvrtok odletel do Moskvy na rokovanie o ruskej vakcíne Sputnik V.

Na tento krok reagujú politici aj ďalší verejní predstavitelia.

Premiér Eduard Heger

"Nie som hovorcom vlády," reagoval na otázku novinára na základe čoho šiel Matovič ako minister financií rokovať s ruskou stranou.

"Bol som infomrovaný (o jeho ceste), o záveroch cesty bude informovať minister financií." Heger nevie, o čom bude jeho spolustranník rokovať v Budapešti. O tom, že Matovič pôjde do Moskvy sa premiér dozvedel v stredu poobede. Heger nevie, kedy sa Matovič z Ruska vráti.

Minister životného prostredia Ján Budaj

"V danej chvíli to bola mimoriadne úspešná misia," zareagoval minister životného prostredia Ján Budaj, na otázku prečo do Ruska šiel práve minister financií.

Nákup vakcíny nie je podľa neho prejavom zmeny zahranično-politickú orientácie Slovenskej republiky. "Reálne hrozí, že Slovensko nebude mať toľko vakcín, aby stihlo zaočkovať príslušné ročníky. Úsilie Matoviča nemá geopolitický charakter."

S tým, ako vnímajú zahraničné média Matovičovu návštevu Ruska sa má podľa Budaja vysporiadať ministerstvo zahraničných vecí.

Minister hospodárstva Richard Sulík

Doterajšiemu najhlasnejšiemu Matovičovému kritikovi a koaličnému partnerovi zahraničná cesta ministra financií neprekáža. „Nevidím dôvod to nafukovať ako nejakú veľkú medzinárodnú aféru,“ reagoval Sulík

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok

Korčok sa o Matovičovej ceste dozvedel v stredu od slovenského veľvyslanca v Moskve. Neskôr ho informoval aj premiér Eduard Heger.

"Viem, že rokovania, ako sú uvedené, sú o Sputniku. Sputnik vnímam ako vakcínu, týka sa zdravia a zdrovtníctvo je kompetencia ministra zdravotníctva," povedal minister na tlačovej konferencii.

O Matovičovom zámere navšíviť aj Maďarsko, sa Korčok rovnako dozvedel od tamojšieho veľvyslanca.

Predseda parlamentu Boris Kollár

Boris Kollár o ceste svojho koaličného partnera vopred vedel. "Vieme o nej a plne ju schvaľujeme," napísal šéf Sme rodina.

Veronika Remišová- Za ľudí

Remišovú ako koaličnú partnerku o ceste ministra financií informoval nový premiér Eduard Heger.

"Pre mňa je veľmi dôležitá dôvera v rámci koalície, dôvera medzi koaličnými partnermi a ja skutočne nemám ambíciu, ani si nemyslím, že by to tak malo byť, aby som si teraz pýtala od každého jedného ministra plán jeho ciest do zahraničia," poznamenala líderka Za ľudí.

Pripustila, že ide o citlivú tému, preto je dôležitá väčšia otvorenosť a väčšia informovanosť aj koaličných partnerov. Očakáva informácie o výsledkoch rokovaní.

Jana Bittó Cigániková- SaS

„Záleží nám na tom, aby Sputnik ďalej nerozdeľoval koalíciu a spoločnosť. Faktom je, že dovoz Sputnika bol neštandardný a boli vynechané pravidlá pre garanciu bezpečnosti liečiva. Dnes máme v sklade vakcínu, ktorej dochádza čas, o ktorú má časť spoločnosti záujem, ale nemáme a nebudeme mať kladné stanovisko ŠÚKL. Musíme sa s touto situáciou vysporiadať v prospech občanov a bez toho, aby sme odborníkov tlačili do politických rozhodnutí a utajovania dôležitých faktov. Potrebujeme riešenie,“ uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková.

Tomáš Valášek

Podľa politika a bývalého veľvyslanca na Stálej delegácii Slovenska pri NATO, búra cesta lídra OĽaNO mýty o odstúpení ex-premiéra, ktoré podľa neho vždy stáli na hlinených nohách, lebo "minister financií je druhý najmocnejší muž vlády a cez peniaze nepriamo kontroluje iných ministrov."

Valášek na sociálnej sieti napísal, že ex-premiér "stavia Za ľudí a SaS do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády. Od cesty budú chcieť dať ruky preč, ale to celkom nejde. O zahraničných cestách ministrov rozhoduje vláda (včera to na programe nebolo, tak zrejme príde dodatočná žiadosť o schválenie cesty). Tam síce môžu Ivan Korčok, Mária Kolíková a Veronika Remišová zahlasovať proti, ale budú prehlasovaní. Igor Matovič letí do Moskvy aj v ich mene, či chcú alebo nechcú."

Miroslav Kollár

Odídenec z koalície Kollár označil expremiéra za nebezpečného pre seba, koalíciu, vládu a Slovensko. "Jeho dnešný výlet do Moskvy je totiž nielen bezprecedentný a neakceptovateľný krok mimo mandát ministra financií, je to hlavne nezodpovedná zahranično-politická avantúra jedného urazeného ega, ktorá však už dnes ide jasne voči záujmom Slovenska," napísal na sociálnej sieti.

"Je to nielen facka novému premiérovi, ako aj ministrom zdravotníctva a zahraničných vecí, ale aj vážne prekročenie jeho kompetencií, ktoré nesmie ostať bez reakcie. Našou reakciou bude, že okrem boja s chobotnicou korupcie a mafie, budeme musieť zvládnuť aj boj s nebezpečným antisystémovým populizmom."

Michal Šimečka- Progresívne Slovensko

"Igor Matovič je späť vo forme - a pre Slovensko je to zlá správa. Bývalý premiér sa ešte dnes chce vybrať za pánom Kyrillom do Moskvy, aby spolu porazili pokútne sily bojujúce proti Sputniku. Opäť hovorí o špinavej hre a exemplárnej poprave Mareka Krajčího. Pridáva biblické príbehy a tajuplne sľubuje, že raz prehovorí o napáchaných svinstvách. Presne kvôli tomuto nemal Matovič vo vláde pokračovať ani ako minister financií," napísal Šimečka na sociálnej sieti.

Robert Fico- Smer

Bývalý trojnásobný premiér tiež reagoval na zahraničnú cestu ministra financií. Pripomenul, že vakcína Sputnik nepatrí do kompetencií ministra financií a kvalita očkovacej látky je záležitosťou rezortu zdravotníctva.

V súvislosti s hrozbou ruskej armády na hranici s Ukrajinou sa obáva, že môže v krátkom čase dôjsť k "čistému politickému rozhodnutiu" a prijatiu Ukrajiny do NATO z politických dôvodov. Nemyslí si, že Ukrajina je na to pripravená. Môže ísť podľa neho o snahu posunúť hranice NATO k Rusku, čomu sa Rusi zrejme nebudú len tak prizerať. Dodal, že ak by potom došlo k napadnutiu Ukrajiny ako krajiny NATO, štáty v Aliancii by jej museli pomôcť.

Strana Hlas

"Svojvoľná cesta Igora Matoviča do Moskvy a Budapešti potvrdzuje, že Slovensko dnes nemá vládu Eduarda Hegera, ale druhú vládu Igora Matoviča. Minister financií priamo zasiahol do kompetencií ministra zahraničných vecí, ministra zdravotníctva a úplne poprel akúkoľvek autoritu nového predsedu vlády. Je úplne neprijateľné, aby sa dotknutí ministri, ale aj koaliční partneri tvárili, že takýto prístup je v poriadku. Igor Matovič chce naďalej vládnuť Slovensku ako sultán bez akýchkoľvek pravidiel a ďalej generovať konflikty vo vláde i v celej krajine," napísala strana v spoločnom stanovisku.

Strana SNS

Podľa Slovenskej národnej strany šiel bývalý premiér "vysvetliť hanbu, ktorú v Rusku spôsobil." Do Ruska pritom pravidelne chodil aj Andrej Danko, ktorý ako líder SNS predsedal Slovenskej národnej rade.

"Slovenská republika uviedla ruskú stranu v omyl pri odberoch. Odobrali sme očkovaciu látku, pričom sme deklarovali, že ju budeme používať, a že je zaregistrovaná . Ruská strana poslala pred niekoľkými týždňami kontrolu s nakladaním látok. Marek Krajčí nehovoril pravdu, pretože očkovacia látka Sputnik, musela byť registrovaná pred odberom a podpisom zmluvy. Súčasným problémom Igora Matoviča je to, že Slovensko malo už odobrať ďalšie objemy a je v omeškaní a hrozia mu finančné a iné sankcie. Hrozí mu aj to, že viac Sputnika nemusí prísť. Ak Slovensko neodoberie v dohodnutých množstvách Sputnik, vzniknú finančné škody, za ktoré bude priamo zodpovedať Igor Matovič."

Strana dodala, "nečudujeme sa preto, že Igor Matovič cestuje do Moskvy, aby vybavil dodatok k zmluve pre slovenskú stranu, jednak odklad odberu Sputnika ako aj zmiernenie finančných sankcií. Neexistuje štát, ktorý šiesty týždeň drží na sklade očkovaciu látku Sputnik. Veríme, že Igor Matovič napriek tomu, že to už nie je v jeho kompetencii, dohodne také podmienky pri rokovaní, aby Slovensko neutrpelo finančné škody, a že Slovensko bude mať nádej vôbec očkovaciu látku Sputnik dostať. Je to neskutočná hanba, ktorú predseda vlády v Ruskej federácii urobil."