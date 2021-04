Snažil sa zachrániť vakcíny? Prečo išiel Matovič do Moskvy

Rusi v utorok požiadali našu vládu, aby im Sputnik V vrátila.

8. apr 2021 o 18:29 Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Štvrtková cesta ministra financií Igora Matoviča z OĽaNO do Ruska je tajomná. On, premiér za OĽaNO Eduard Heger ani minister zahraničia za SaS Ivan Korčok neodpovedali na otázku, prečo išiel bývalý premiér do Moskvy.

Súvisiaci článok Minister Matovič vycestoval do Moskvy rokovať o Sputniku Čítajte

Jeho cestu neschvaľovala vláda a obom kolegom z kabinetu to oznámil len v predvečer svojho odletu. Známe je len všeobecné Matovičovo stanovisko, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

"Rokovanie sa bude týkať, samozrejme, vakcíny," napísal vo štvrtok ráno v statuse o stretnutí so šéfom Ruského fondu pre priame investície Kirillom Dmitrievom, pod ktorého spadá výrobca vakcíny Sputnik V. Je ním Gamalejovo národné centrum epidemiológie a mikrobiológie.

Ruskú vakcínu proti covidu-19 zatiaľ neschválila Európska lieková agentúra.

"Žiaľ, nevieme nič o tom," odpovedal Matovičov hovorca Pavol Kirinovič na otázku, o čom išiel minister financií o ruskej vakcíne rokovať do Moskvy.