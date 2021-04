Klus aj Kéry označili správanie Gyimesiho za nevhodné

Vládna koalícia sa podľa Kéryho predčasných volieb bojí.

11. apr 2021 o 12:57 TASR

BRATISLAVA. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) aj poslanec a predseda parlamentného zahraničného výboru Marián Kéry (Smer) označili správanie poslanca OĽaNO Györgyho Gyimesiho počas zahraničnej pracovnej cesty v Maďarsku, na ktorej bol s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) v súvislosti s vakcínou Sputnik V, za nevhodné.

Zhodli sa na tom v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Klus poznamenal, že o ceste Matoviča do Ruska a Maďarska sa malo rozhodnúť na vláde. Na margo poslanca Gyimesiho uviedol, že ide skôr o opozičného poslanca a vyplýva to aj z jeho správania k slovenskej diplomacii.

Tento dojem podľa neho vychádza aj z toho, že jeho podpis chýbal na dokumente s podpismi poslancov podporujúcimi vládu Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý priniesol prezidentke. Jeho aktivity označil "za hanebné". "Jediným cieľom tohto pána je vyvolávať národnostné napätie," uviedol Klus.

V súvislosti so zahraničnými cestami Matoviča Kéry uviedol, že nosnou témou bola ruská vakcína Sputnik V, s čím nemá problém. Za druhú vec však označil spôsob zahraničnej návštevy.

Ako tvrdí, Matovič si neuvedomuje, že už nie je premiér, ale minister financií. Poukázal na to, že nová vláda ešte ani nepredstúpila pred parlament a už môže nastať ďalší priestor na problémy. So správaním Gyimesiho nesúhlasí.

Kéry nechápe, prečo nie je Sputnik V pre Slovensko dostatočne dobrou vakcínou, keď sa ňou očkuje v mnohých krajinách sveta. Klus poznamenal, že očkovanie Sputnikom V viaceré európske krajiny viažu na schválenie Európskou liekovou agentúrou. Dodal, že rozhodnutiam vedcov dôveruje, rovnako dôveruje aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

Podľa Klusa je Heger natoľko skúsený politik, aby zvládol úlohu premiéra. Poznamenal, že by mal dostať čas, aby si veci usporiadal. Kéry tvrdí, že nominácia Matoviča na ministra financií nebola vhodná.

Vládna koalícia sa podľa Kéryho predčasných volieb bojí. Poznamenal, že opozičné strany sa pokúsia o to, aby bolo referendum vyhlásené a zároveň aj úspešné. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tvrdí, že to bude jedno z ďalších neúspešných referend, ktoré bude stáť nemálo peňazí. Kéry uviedol, že určite nepôjde o zbytočné vyhodenie peňazí.

Poslanec Smeru povedal, že "sú proti tomu", aby sa zavádzali Covid pasy. Tvrdí, že očkovanie by malo byť dobrovoľné. Podľa neho by malo byť rovnocenné to, či bude niekto zaočkovaný alebo bude mať negatívny test v prípade, že by chcel ísť človek do zahraničia.

"Ak pas vznikne, má to len zjednodušiť cestovanie, ale ďalej sa bude dať cestovať aj s negatívnym testom, tak ako je to teraz," vysvetlil Klus. Ako tvrdí, ak bude vytvorená kolektívna imunita na Slovensku a v krajinách Európskej únie, COVID certifikát by sa mal zrušiť.