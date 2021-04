Ranný brífing: Matovič pri obhajobe Sputnika zavádzal, Mikas by vakcínu zatiaľ nepovolil

11. apr 2021 o 23:19 Michal Deliman

Igor Matovič obhajuje Sputnik V aj za cenu dezinformácií a klamstiev, hlavný hygienik Ján Mikas zas hovorí, že stojí za ústavom na kontrolu liečiv a ruskú vakcínu by zatiaľ nepovolil.

Prečo sa na Slovensku šírili falošné správy o Lučanskom a prečo z neho chceli niektoré sily spraviť martýra? V dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno sa venujeme Lučanského samovražde a konšpiráciám s ňou spojeným.

Matovič pri obhajobe Sputnika zavádzal. Vakcíny mohol získať z EÚ, neurobil to

Počet hospitalizovaných klesá, Mikas by Sputnik V zatiaľ nepovolil

Prieskum: Smer predbehol OĽaNO, Republika má viac ako Kotleba

Inžiniera smrti súdili pred 60 rokmi. Lov na nacistov sa stále neskončil

Musím držať hubu, hneval sa tréner Barcelony

Pedofília, incest, čo ešte? Francúzi nakrútili film o kráľovnej prostitútok

Matovič pri obhajobe Sputnika zavádzal

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO). (zdroj: TASR)

Dva milióny dávok vakcíny Sputnik V sa Igor Matovič rozhodol podľa vlastných slov kúpiť aj preto, že v boji proti pandémii nemáme možnosť ovplyvniť "dostatok vakcín a rýchlosť očkovania" a Slovensku by chýbali vakcíny.

V rovnakom období, ako riešil a obhajoval neschválenú ruskú vakcínu Sputnik V, však vláda nevyužila možnosť zazmluvniť viac ako dva milióny schválených vakcín z Európskej únie. Rovnako ako Sputnik V mali prísť do konca júna.

Matovič na svojej prvej tlačovej konferencii v kresle ministra financií opäť obhajoval nákup Sputnika V a aj svoju neočakávanú cestu do Moskvy. Neumožnil otázky novinárov, kritizoval slovenské nezávislé vedecké inštitúcie a dopustil sa viacerých nepresností a dezinterpretácií.

Preto denník SME zasadil jeho tvrdenia z tlačovej konferencie, kde ho nebolo možné konfrontovať s novinárskymi otázkami, do kontextu, a vyvracia nepresnosti.

Kopáček žiada od Matoviča verejné ospravedlnenie: Vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Juraj Kopáček tvrdí, že šéf rezortu financií počas tlačového vyhlásenia mimoriadne nevhodným spôsobom poškodil meno, znevážil prácu a ponížil vedcov ústavu.

Vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Juraj Kopáček tvrdí, že šéf rezortu financií počas tlačového vyhlásenia mimoriadne nevhodným spôsobom poškodil meno, znevážil prácu a ponížil vedcov ústavu. Matovič sa chvastá vlastizradou: Súhlasiť s takými zjavne nevyváženými zmluvnými podmienkami by nemohol nik, kto by nekonal v službách cudzej moci, píše v komentári Peter Takčenko.

Súhlasiť s takými zjavne nevyváženými zmluvnými podmienkami by nemohol nik, kto by nekonal v službách cudzej moci, píše v komentári Peter Takčenko. Kráľ je mŕtvy: Matovič má stále kľúče od miešačky. A keďže pokračuje vo všetkej záškodníckej činnosti plus inšpiruje neznámych jedincov k nebezpečnému vyhrážaniu sa šéfke úradu, ktorá si na rozdiel od neho plní povinnosti racionálne a riadne, ostáva len ľutovať, že prezidentka to dala na dalajlámu a nespravila prvé posledné, aby sa tento už dobre známy jedinec z vlády kompletne odpratal, píše v komentári Nataša Holinová.

Matovič má stále kľúče od miešačky. A keďže pokračuje vo všetkej záškodníckej činnosti plus inšpiruje neznámych jedincov k nebezpečnému vyhrážaniu sa šéfke úradu, ktorá si na rozdiel od neho plní povinnosti racionálne a riadne, ostáva len ľutovať, že prezidentka to dala na dalajlámu a nespravila prvé posledné, aby sa tento už dobre známy jedinec z vlády kompletne odpratal, píše v komentári Nataša Holinová. Kto dokáže zastaviť Matoviča: To sa naozaj ide takto vládnuť? Bez zverejnenia zmlúv a tajnými rokovaniami bez našej diplomacie? Ponižovaním našich vedcov a našich inštitúcií v zahraničí? Je najvyšší čas Igora Matoviča zastaviť, píše v komentári Ivan Štefanec.

To sa naozaj ide takto vládnuť? Bez zverejnenia zmlúv a tajnými rokovaniami bez našej diplomacie? Ponižovaním našich vedcov a našich inštitúcií v zahraničí? Je najvyšší čas Igora Matoviča zastaviť, píše v komentári Ivan Štefanec. Kto tu pácha svinstvá: Argumentácia životmi a zdravím, ktoré by eventuálne zachránil Sputnik, je špeciálne od Matoviča úplná perfídnosť, píše v komentári Peter Schutz.

Mikas by Sputnik V zatiaľ nepovolil

Hlavný hygienik SR, Ján Mikas. (zdroj: SME/Marko Erd)

V sobotu potvrdili PCR testy 589 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 7 470 vzoriek. Pribudlo 78 úmrtí na pľúcnu formu Covid-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným covidom alebo s podozrením naň sa opäť znížil a klesol pod hranicu 2 500. Počet zaočkovaných osôb stúpol o 7 656.

Hlavný hygienik Ján Mikas sa zastal odborníkov Štátneho ústavu na kontrolu liečiv. Matovič ich nazval idiotmi za posudok, ktorý ústav vypracoval k ruskej vakcíne Sputnik V.

Ako šéf Úradu verejného zdravotníctva patrí Mikas už rok k hlavným tváram slovenského boja proti pandémii, najväčšiu kritiku pocítil v decembri, keď infikovaným poslancom povolil prísť do parlamentu.

Vystupuje zmierlivo a ako podriadený ministrovi zdravotníctva rozhodnutia politikov nekritizuje, ale s decembrovým otáľaním vlády s prijatím prísnejších a rýchlych opatrení nesúhlasil, tvrdí.

Mikas v rozhovore pre SME hovorí aj o tom, či sa bude dať po 19. apríli cestovať mimo okresu a či chce vo funkcii zostať.

Otváranie ďalších prevádzok: Od 19. apríla by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor. Podľa premiéra sa pravidlá nastavujú tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľnejšie ako doteraz.

Od 19. apríla by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor. Podľa premiéra sa pravidlá nastavujú tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľnejšie ako doteraz. Ďalšia fáza čakárne: Okruh ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť do čakárne na očkovanie, sa rozšíril. O vakcínu už môžu požiadať ľudia od 45 rokov.

Okruh ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť do čakárne na očkovanie, sa rozšíril. O vakcínu už môžu požiadať ľudia od 45 rokov. Covid automat: Slovensko je stále v IV. fáze výstrahy, okresy na regionálnom automate menia farby.

Prieskum: Smer predbehol OĽaNO, Republika má viac ako Kotleba

Prieskum agentúry FOCUS z apríla 2021. (zdroj: Agentúra FOCUS pre TV Markíza)

Niekoľkotýždňová vládna kríza, ktorá viedla k pádu kabinetu Igora Matoviča znamenala aj ďalší prepad jeho hnutia OĽaNO.

Najsilnejšiu vládnu stranu v najnovšom prieskume agentúry Focus pre reláciu Na Telo s Michalom Kovačičom preskočil aj Smer.

Kollárova Sme rodina je jedinou koaličnou stranou, ktorá rástla. Percentá stratila aj SaS Richarda Sulíka, ktorá je síce na druhom mieste, ale prišla o skoro dve percentá.

Po rozdelení ĽSNS vypadla z parlamentu strana Mariana Kotlebu. Odídenci okolo Milana Uhríka a Milana Mazureka, ktorý vytvorili stranu Republika by dokonca získali viac percent, ako ich pôvodná materská strana.

Smer s Hlasom by podľa prieskumu mali v parlamente až 64 poslancov. Vyklikať možné koalície si môžete tu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Ružomberok ocenil ľudáckeho historika Vnuka: Mesto Ružomberok udelilo Cenu Andreja Hlinku za rok 2021 ľudáckemu historikovi Františkovi Vnukovi, ktorý je známy spochybňovaním holokaustu. Cenu mu udelil Harabinov primátor.

Mesto Ružomberok udelilo Cenu Andreja Hlinku za rok 2021 ľudáckemu historikovi Františkovi Vnukovi, ktorý je známy spochybňovaním holokaustu. Cenu mu udelil Harabinov primátor. Pán X má covid: Vyšetrovateľom sľúbili, že sa vrátia na Slovensko, no napokon po nich museli vyhlásiť pátranie. Známe tváre blízke organizovanému zločinu Petra Košča a Tomáša Rajeckého obvinila polícia z korupcie pred troma týždňami, a odvtedy počúva len prísľuby o ich spolupráci pri vyšetrovaní.

Vyšetrovateľom sľúbili, že sa vrátia na Slovensko, no napokon po nich museli vyhlásiť pátranie. Známe tváre blízke organizovanému zločinu Petra Košča a Tomáša Rajeckého obvinila polícia z korupcie pred troma týždňami, a odvtedy počúva len prísľuby o ich spolupráci pri vyšetrovaní. NAKA opäť obvinila Fica: Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zrušil uznesenie o obvinení predsedu Smeru Roberta Fica za výroky o odsúdení poslanca Milana Mazureka pre jeho vyjadrenia o Rómoch.

Lov na nacistov sa stále neskončil

Adolf Eichmann pred súdom. (zdroj: SITA/AP)

Sedel v čiernom obleku v kóji z nepriestrelného skla. Sledovali ho milióny ľudí po celom svete a vyše sedemsto ľudí vrátane 450 novinárov priamo v súdnej sieni v Jeruzaleme. Obžaloba nacistického zločinca a strojcu holokaustu Adolfa Eichmanna trvala takmer hodinu.

„V období 1939 – 1945 obžalovaný spolu s ďalšími osobami spôsobil smrť miliónov Židov tým, že boli zodpovední za realizáciu nacistického plánu zameraného na fyzickú likvidáciu Židov, známeho pod názvom konečné riešenie židovskej otázky,“ čítali žalobcovia.

Jeden z najsledovanejších súdnych procesov v histórii sa začal presne pred 60 rokmi, 11. apríla 1961. Kontroverzný únos aj súd mnohí považujú za najzásadnejší moment vyrovnania sa s holokaustom.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Pohreb princa Philipa nebude verejný: Pohreb zosnulého princa Philipa sa bude konať 17. apríla v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor. Pohrebu sa zúčastnia len členovia rodiny. Buckinghamský palác uviedol, že konali na základe žiadosti zosnulého, ktorý sa pred smrťou podieľal na prípravách pohrebu.

Pohreb zosnulého princa Philipa sa bude konať 17. apríla v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor. Pohrebu sa zúčastnia len členovia rodiny. Buckinghamský palác uviedol, že konali na základe žiadosti zosnulého, ktorý sa pred smrťou podieľal na prípravách pohrebu. Prvý leta vrtuľníka na Marse odložili: Pre technické problémy sa odkladá prvý let stroja na inej planéte. Vrtuľník Ingenuity nebol schopný dokončiť vysokorýchlostný test rotorov, priblížila NASA.

Pre technické problémy sa odkladá prvý let stroja na inej planéte. Vrtuľník Ingenuity nebol schopný dokončiť vysokorýchlostný test rotorov, priblížila NASA. Blinken varoval Rusov pred agresiou: Ak sa Rusko voči Ukrajine zachová nerozvážne alebo agresívne, bude to mať následky, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Dodal, že provokatívne kroky Ruska na hraniciach s Ukrajinou ho znepokojujú.

Musím držať hubu, hneval sa tréner Barcelony

Po súboji Martina Braithwaita a Ferlanda Mendyho si hostia pýtali pokutový kop. (zdroj: TASR/AP)

Slávne El Clásico bolo už tradične plné emócií. Real Madrid doma zdolal v rámci 30. kola španielskej ligy FC Barcelona 2:1.

Bežala 83. minúta, keď obranca Realu Ferland Mendy v šestnástke jemne chytil za ruku útočníka Martina Braithwaitea a ten spadol.

Rozhodca Manzano však zákrok ako faul neposúdil. „Bola to jasná penalta, videl to celý svet. Neviem, načo je v Španielsku VAR,“ vravel po zápase pre Movistar Ronald Koeman. Tréner FC Barcelona držal v rukách dáždnik a neskrýval hnev.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slovan má blízko k titulu: Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri v skupine o titul v Dunajskej Strede 2:2. Slovan šesť kôl pred koncom udržal pred rivalom v tabuľke 13-bodový náskok a teoreticky môže získať tretí titul za sebou v najbližšom kole v domácom derby s Trnavou.

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri v skupine o titul v Dunajskej Strede 2:2. Slovan šesť kôl pred koncom udržal pred rivalom v tabuľke 13-bodový náskok a teoreticky môže získať tretí titul za sebou v najbližšom kole v domácom derby s Trnavou. Počet Slovákov v NHL rastie: V zápasoch druhej najvyššej zámorskej súťaže AHL chýbali dvaja slovenskí hokejisti, ktorých si povolali kluby z NHL. Do tímu Toronta Maple Leafs sa vracia obranca Martin Marinčin a bližšie k zámorskej profilige má aj útočník Marián Studenič, ktorý ešte stále čaká na svoj debut v NHL.

V zápasoch druhej najvyššej zámorskej súťaže AHL chýbali dvaja slovenskí hokejisti, ktorých si povolali kluby z NHL. Do tímu Toronta Maple Leafs sa vracia obranca Martin Marinčin a bližšie k zámorskej profilige má aj útočník Marián Studenič, ktorý ešte stále čaká na svoj debut v NHL. Prešov získal už siedmu medailu: Prešovskí volejbalisti vyhrali nad Košicami v piatom rozhodujúcom zápase série o 3. miesto. V sérii triumfovali Prešovčania 3:2 na zápasy. Dvojnásobný slovenský majster pridal do svojej zbierky siedmu medailu.

Francúzi nakrútili film o kráľovnej prostitútok

Z filmu Madame Claude. (zdroj: NETFLIX)

Nie sú dnes jednoduché časy pre francúzsku elitu. Pomaly každý mesiac sa vynorí nový prípad sexuálneho zneužívania, pedofílie alebo incestu.

Podozrenie padá na spisovateľov, filozofov, hercov a spoločnosť sa pritom dozvedá, ako ohýbali a intelektuálne interpretovali morálne normy, aby sa nemuseli vzdať svojich sexuálnych túžob.

Zatiaľ však nemožno povedať, že by to vyvolalo väčšie zemetrasenie, alebo výraznú vlnu jednoznačného odsúdenia. Správy prichádzajú a odchádzajú do stratena.

A v takomto ovzduší mal premiéru film Madame Claude o svetoznámej Francúzke, ktorá vysokopostaveným politikom, diplomatom, princom, podnikateľom a celebritám dohadzovala "luxusné" dievčatá.

Je nakrútený tak zvláštne, že sa nedá vyhnúť otázke, čo tým chcel básnik povedať.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Najnovší hit Netflixu je vystavaný na tajomstvách: Mexický seriál Who Killed Sara začína lákavými výjavmi, po ktorých v pretrvávajúcej pandémii túži väčšina ľudí. Už názov však napovedá, že divák bude hneď na začiatku konfrontovaný so smrťou.

Mexický seriál Who Killed Sara začína lákavými výjavmi, po ktorých v pretrvávajúcej pandémii túži väčšina ľudí. Už názov však napovedá, že divák bude hneď na začiatku konfrontovaný so smrťou. Crème de la Crème: Tradičnej prehliadke francúzskych filmov to minulý rok nevyšlo a nakoniec ju pre pandémiu zrušili. Organizátori tento rok radšej nič neriskujú.

Tradičnej prehliadke francúzskych filmov to minulý rok nevyšlo a nakoniec ju pre pandémiu zrušili. Organizátori tento rok radšej nič neriskujú. Päť Langových filmov o zločine: Režiséra Fritza Langa počas celej tvorby fascinovala odvrátená tvár ľudskej povahy – pomstychtivosť, násilie a kriminálne myslenie. Päť Langových filmov o zločine uvedie cyklus Filmový kabinet špeciál vo virtuálnej kinosále Kina Lumière doma.

Kritizovala očkovanie a dovolenku Dominiky Cibulkovej. Vyslúžila si za to urážky a posmešky. Ako vidí spätne reláciu s Cibulkovou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komičkou Simonou Salátovou.

