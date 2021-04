Už žiadne obmedzenie na základe veku. Na očkovanie sa budú môcť prihlásiť všetci dospelí

Viac vakcín by malo ísť na západ, kde je o ne väčší záujem.

15. apr 2021 o 17:50 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Prihlasovanie na očkovanie na základe veku by malo byť zakrátko minulosťou. Do čakárne naň by mali mať možnosť sa prihlásiť všetci, ktorí dovŕšili vek dospelosti. Navrhuje to nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO).

Zároveň by viac vakcín malo smerovať do očkovacích centier na západnom Slovensku, kde je podľa ministra o vakcináciu proti covidu-19 väčší záujem ako na východe Slovenska.

Momentálne sa očkuje v 60 nemocniciach, 21 poliklinikách a 20 veľkokapacitných centrách. V nemocniciach sa väčšinou očkuje vakcínou Comirnaty od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech, v poliklinikách Modernou a vo veľkokapacitných očkovacích centrách vakcínou Vaxzevria od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca.

Do stredy bolo na Slovensku prvou dávkou zaočkovaných vyše 891-tisíc a druhou viac ako 308-tisíc ľudí. Aby sa u nás vytvorila kolektívna imunita, musí sa zaočkovať najmenej 3,3 milióna obyvateľov našej krajiny.

Registrácia bez ohľadu na vek

"Zvažujeme otvorenie čakárne bez vekového obmedzenia," povedal Lengvarský v utorok poobede na tlačovej konferencii na Úrade vlády k aktuálnej epidemiologickej situácii.