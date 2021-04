Dobré ráno: Je bezpečné, aby ma očkovali AstraZenecou?

Ako funguje vektorová vakcína a či mi spôsobí krvné zrazeniny.

15. apr 2021 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast

Nemecko upravuje stratégiu a mnohí zaočkovaní AstraZenecou dostanú druhú dáku inej vakcíny.

Európska komisia hovorí, že na budúci rok nepredĺži zmluvy s výrobcami takýchto vektorových vakcín. A extrémne prestížny vedecký magazín New England Journal od Medicine zverejnil výskum, ktorý možno vysvetľuje, ako môžu vektorové adenovírusové vakcíny spôsobovať v extrémne vzácnych prípadoch krvné zrazeniny.

Čo sa to teda okolo vakcín AstraZeneca deje, či sú pre nás bezpečné a ako vlastne fungujú?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ondrejom Podstupkom.

Krátky prehľad správ

Počet pacientov hospitalizovaných s novým koronavírusom klesol na Slovensku na najnižšiu tohtoročnú úroveň. Mierne však narástol počet úmrtí a tiež pozitivita testovaných PCR vzoriek.

Polícia pátra po Štefanovi Harabinovi, dôvodom je, že bývalý šéf Najvyššieho súdu nepreberal zásielky od vyšetrovateľa. Harabin tvrdí, že zásielky neprebral preto, že nenosí rúško a že ho bez neho nepustili na poštu.

Podľa talianskeho denníka La Stampa Európska komisia na budúci rok neobnoví zmluvy so spoločnosťami AstraZeneca a Johnson&Johnson. Brusel sa tak podriadil tlaku niektorých členských krajín a chce dať radšej prednosť mRNA vakcínam od Pfizeru a Moderny, namiesto vektorovým vakcínam.

Slováci sa necítia ohrození Ruskom a skôr si myslia, že NATO provokuje Rusko svojimi vojenskými základňami. Vyplýva to z novej analýzy Globsecu, ktorý v deviatich krajinách Európy skúmal nálady voči Rusku. Medzi najviac proruské krajiny patria Slovensko, Srbsko, Bulharsko a Čierna Hora.

Americké tajné služby tvrdia, že Rusko nechce priamy konflikt so Spojenými štátmi. Ale Moskva bude pokračovať v destabilizujúcich krokoch proti Ukrajine, rozdeľovať západných spojencov a podrývať USA. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú americké tajné služby zverejnili v utorok.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je oddychové čítanie. Skôr než sa pustím do nového slovenského prekladu Asimovovej Nadácie - alebo Základne, ako teda chcete - oddychoval som pri Jurajovi Červenákovi. Juraja sledujem ešte od čias fandomu a ak sa na Slovensku niekto naozaj remeselne v žánrovej literatúre vypracoval na zručnú autoritu, je to on.

Jeho Anjel v podsvetí je presne taký, aký od tejto série očakávate. Priamočiary, zručne napísaný, primerane ľahký a primerane pútavý. Ja som si pri Steinovi a Barbaričovi dobre oddýchol.

