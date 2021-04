Ani starší žiaci nemusia mať v škole respirátor, pre chudobné rodiny by to bol problém

Hlavný hygienik zmiernil pravidlá.

15. apr 2021 o 20:28 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Respirátor sa dá kúpiť aj za 40 centov, no pre chudobné viacdetné rodiny či osamelé matky by bol problém pravidelne ich pre deti kupovať.

Pôvodný plán otvárania škôl rátal s tým, že ôsmaci a deviataci, ktorí od pondelka nastúpia do tried, budú musieť respirátor nosiť. Povinný by bol aj pre žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka, ktorí sa do tried vrátia od 26. apríla. V pondelok to oznámil minister školstva Branislav Gröhling z SaS.

Ak by si jednorazový respirátor žiaci vymieňali každý deň tak, ako káže návod, rodina s tromi deťmi by za tie najlacnejšie zaplatila mesačne zhruba 25 eur.

"Pre chudobné rodiny by to bol stopercentne problém," hovorí učiteľka matematiky a fyziky na druhom stupni základnej školy v Dobšinej Nora Liptáková. Z viac ako 600 žiakov v škole je podľa jej odhadu asi tretina z chudobných pomerov.

"U nás aj mladšie deti jednorazové rúška nosili hoci aj celý týždeň," hovorí Liptáková s tým, že rodičia sa snažia deťom zabezpečiť všetko, čo do školy potrebujú, no nemôžu si to dovoliť.