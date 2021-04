Dobré ráno: Rusko ako obeť západu. Slováci viac držia palce Moskve ako NATO

Prieskum Globsecu hovorí o vzťahu Slovákov k Rusku.

16. apr 2021 o 0:00 Nikola Bajánová, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=7xasy-100c903-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Napriek desiatkam rokov okupácie a neslobody má väčšina ľudí na Slovensku k Rusku priaznivý vzťah.

Dokonca ho obhajujú voči aktivitám Severoatlantickej aliancie a berú ho ako najdôležitejšieho strategického partnera.

Medzitým sa tu nekontrolovateľne šíri ruská propaganda, ruská spravodajská služba sa mieša do diplomatických kruhov a niektorí slovenskí politici lietajú s radosťou do Moskvy.

Prečo je to tak? Jana Maťková sa pýtala analytika organizácie Globsec Daniela Mila.

Krátky prehľad správ

Rusi nežiadali vrátenie Sputnika V pre testovanie v Slovenskej akadémii vied , dôvodom vrátenia mala byť iná skutočnosť, tvrdí prezidentka Zuzana Čaputová po preštudovaní zmluvy. Zároveň žiada, aby bola zmluva s Rusmi zverejnená.

Za oslobodenie Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hlasovali vlani v septembri všetci sudcovia senátu Špecializovaného trestného súdu. Povedal to predseda súdu Ján Hrubala. V prípade oslobodenia Aleny Zsuzsovej bolo hlasovanie sudcov v pomere 2:1.

Strana Hlas chce iniciovať odvolávanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií , ak tak neurobí premiér Eduard Heger. Peter Pellegrini vyjadril podozrenie, či dôvodom na vrátenie vakcíny Sputnik V náhodou nebolo to, že za ne Slovensko do výzvy nezaplatilo.

Najvyšší súd potvrdil členovi ĽSNS Antonovi Grňovi finančný trest za gardistický pozdrav. Ten vyslovil nahlas priamo na Najvyššom súde pred tromi rokmi. Grňo musí zaplatiť 5000 eur, inak pôjde na pol roka do väzenia.

Vlani bola úmrtnosť na Slovensku vyššia ako pôrodnosť , naposledy sa tak stalo pred sedemnástimi rokmi. Počet zomretých bol v dôsledku ochorenia COVID-19 medziročne vyšší o takmer 6000 osôb, čo predstavuje viac ako desaťpercentný nárast.

Odporúčanie

Dnes je piatok a za normálnych okolností by niektorí z nás išli večer na koncert alebo na nejakú párty do klubu. Ešte si na to ale budeme musieť počkať, no zatiaľ vás môžem pozvať aspoň na online sledovanie odovzdávania hudobných cien Radio Head Awards Radia FM.

Dnes aj zajtra od 19:00 sa okrem víťazov žánrových kategórií a skladby či albumu roka môžete tešiť aj na vystúpenia slovenských interpretov. Naživo zahrá napríklad FVLCRVM, Billy Barman, Le Payaco, Fallgrapp či Nina Kohoutová. Záznam budete môcť sledovať aj na webe Denníka SME.

