Kukan: Úloha Matoviča v súvislosti so Sputnikom V by sa mala objektívne vyšetriť

„Rozhodne ide o veľmi čudný, neštandardný postup," hovorí bývalý minister zahraničných vecí.

16. apr 2021 o 12:08 SITA

BRATISLAVA. Celá úloha ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) v záležitosti vakcíny Sputnik V by sa mala pokojne a objektívne vyšetriť. Ako pre agentúru SITA uviedol bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan, celá tlačová konferencia ministra financií bola neštandardná a bolo veľmi namáhavé počúvať jeho vystúpenie. Doplnil, že niektoré veci opakoval mnohokrát, ale na presvedčivosti o pravde toho, čo hovorí, mu to určite nepridalo.



„Myslím, že čím dlhšie hovoril a opakoval rovnaké veci, tým menej bol dôveryhodný,“ skonštatoval bývalý šéf slovenskej diplomacie. To, že Matovič čítal z mobilného telefónu rozhovor s ruským predstaviteľom je podľa Kukana nielen neštandardné, ale aj neseriózne.

V súvislosti s platbou za vakcíny a následným vrátením platby z ruskej strany Kukan uviedol, že ťažko uveriť tomu, čo minister financií hovorí. „Rozhodne ide o veľmi čudný, neštandardný postup a nemožno sa ubrániť dojmu, že v pozadí sú určité politické hry. A to by sa malo tiež preveriť, aby sme vedeli celú pravdu. Myslím si, že čím skôr, tým lepšie, pretože podobné tlačové konferencie, akú mal včera pán minister financií, úplne zbytočne zaťažujú všetkých a okrem ukájania jeho ega nič neriešia,“ uzavrel bývalý šéf rezortu diplomacie.



Minister financií mal vo štvrtok 15. apríla tlačovú konferenciu v súvislosti s vakcínou Sputnik V, na ktorej okrem iného zopakoval, že stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) poškodilo dobré meno ruskej vakcíny Sputnik V vo svete. Riaditeľku ŠÚKL Zuzana Baťovú zároveň obvinil zo šírenia bludov.