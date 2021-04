Matovičovi mohla jeho vlastná tlačová konferencia uškodiť, tvrdí Mesežnikov

Ani Mečiar, ani Fico sa na nič také nezmohli.

16. apr 2021 o 12:39 SITA

BRATISLAVA. Expremiérovi a súčasnému ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO) mohla jeho vlastná tlačová konferencia vo štvrtok 15. apríla podvečer uškodiť, povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov.

Zhodnotil, že toto vystúpenie Matovičovi nepomohlo k tomu, aby sa vo vedomí svojich koaličných partnerov aj verejnosti skonsolidoval ako naozaj funkčný minister financií.

Kauza nepatrí pod jeho rezort

Poznamenal, že Matovič naďalej rieši kauzu Sputnik V, aj keď mu rezortne nepatrí. Jeho angažovanosť v tejto kauze vníma ako presadzovanie naratívu cudzieho štátu. Podľa neho sa Matovič stáva nielen lobbistom Sputnika V, ale aj advokátom iného štátu na Slovensku.

Mesežnikov podotkol, že okrem Matoviča si verejnosť mohla vypočuť aj krátke vyhlásenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

To malo podľa politológa v porovnaní s Matovičovým dlhším vystúpením väčšiu váhu a prinieslo základné informácie. Na druhej strane výstup šéfa financií opísal ako plný invektív, zavádzajúcich tvrdení či spochybňovania úradného prístupu. Vníma, že pre mnohých ľudí to mohla byť „posledná kvapka“, aby mu dali ešte nejakú šancu.

Mečiar, Fico, Matovič

Dodal, že ani v porovnaní s jeho predchodcami sa nikto nezmohol na niečo také, pritom poznamenal, že aj pri predchodcoch Matoviča, ako sú Vladimír Mečiar či Robert Fico (Smer-SD), sa o pravdovravnosti dalo pochybovať. Poukázal tiež, že aj keď Matovič na tlačovej konferencii hovoril o sebe ako o obeti lynčovania a zaujatosti médií, tak to, čo predviedol vo vzťahu k riaditeľke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzane Baťovej hodnotí ako lynčovanie. Zároveň uviedol, že zatiaľ čo Matovič sám vyčítal svojím názorovým oponentom, že spolitizovali kauzu Sputnik V, on sám tému spolitizoval.

„Vyjadroval sa k odborným otázkam a stanoviskám ako aktívny politik. Tak čo iné ako politizácia to bolo?“ konštatoval.



Politológ nepredpokladá, že by koaliční partneri, ktorí majú isté skúsenosti s Matovičom, boli veľmi prekvapení. Vysvetlil, že aj keď kauza stále pokračuje, tak koaličná kríza bola zažehnaná a vznikla dohoda na nejakom pokračovaní. Preto nepredpokladá, že by z nich mal niekto záujem toto rozvirovať. Dodal však, že je potrebné si počkať na reakcie koaličných strán.

Na otázku, či Matovičove vystúpenie môže dopomôcť zberu podpisov na vyhlásenie referenda za skrátenie volebného obdobia strán Smer - sociálna demokracia a Hlas - sociálna demokracia odpovedal, že sa to nedá vylúčiť. Nečaká však, že sa priaznivci vládnych strán kvôli tomu v nejakom masívnom počte pridajú k tejto iniciatíve. Opäť zdôraznil, že je potrebné počkať na reakcie jednotlivých predstaviteľov koalície.

Zmluvu by mal zverejniť

Expremiér a minister financií na tlačovej konferencii vo štvrtok 15. apríla opakovane vyčítal novinárom, že sú v súvislosti s kauzou dovozu ruskej vakcíny Sputnik V neobjektívni a „lynčujú ho“.

Zároveň kritizoval aj riaditeľku ŠÚKL a prezidentku SR. Čaputová vo štvrtok 15. marca po preštudovaní zmluvy o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V konštatovala, že dôvod požiadavky na vrátenie tejto vakcíny bol iný ako sťažnosť ruskej strany, že o posudzovaní vakcíny rozhodovalo necertifikované laboratórium na Slovensku.

Zmluva o nákupe vakcín by mala byť podľa hlavy štátu príslušným spôsobom povinne zverejnená. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovej konferencii na zahraničnej ceste v Prahe reagoval, že chce počkať na právnu analýzu zmluvy, aby sa vyhli zbytočným prešľapom.