Maďarsko predĺžilo kontroly na hraniciach do 23. mája

19. apr 2021 o 18:05 SITA

BRATISLAVA. Maďarsko predĺžilo kontroly hraníc do nedele 23. mája. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojej webovej stránke.



Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska pre iných, ako maďarských občanov. Rezort diplomacie pripomína, že do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

„Od 28. októbra 2020 je každému občanovi Maďarska, nemaďarským občanov s povolením na pobyt, osobám, ktoré nemajú výnimky vracajúcim sa zo zahraničia automaticky nariadená povinná desaťdňová karanténa, ktorej dodržiavanie je prísne sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobilnom telefóne,“ upozorňuje MZVEZ SR.



Rezort diplomacie zároveň pripomína, že ak má cesta občana SR do Maďarska ekonomický alebo obchodný cieľ, ktorý vie deklarovať na hraničných priechodoch, občan môže vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene. Musí však vyplniť tlačivo na prekročenie štátnej hranice (ak ide skupina, musí tlačivo vyplniť každá osoba).