V parlamente by bolo len šesť strán. Vyklikajte si koalície

Ak by sa voľby do Národnej rady konali v apríli, zvíťazila by strana Hlas bývalého premiéra Petra Pellegriniho so ziskom takmer 24 percent hlasov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 12. do 17. apríla realizovala agentúra AKO na vzorke 1 000 respondentov.

Na druhom mieste by skončila SaS, ktorá je stále pred najsilnejšou vládnou stranou OĽaNO.

Do parlamentu by sa dostalo šesť strán a súčasná koalícia by už nemala väčšinu. Získala by len 65 kresiel, keďže Za ľudí ani neprekročili päťpercentnú hranicu.

