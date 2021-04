Všetci dospelí sa budú môcť očkovať a vybrať si vakcínu možno už do dvoch týždňov (otázky a odpovede)

Covid pasy by mali prísť do 25. júna.

23. apr 2021 o 18:28 Ján Krempaský

Očkovanie proti covidu by sa mohlo do dvoch týždňov otvoriť pre všetkých dospelých. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Výrazné zmeny v očkovaní by mohli nastať už do dvoch týždňov. Záujemcovia by mali mať možnosť vybrať si vakcínu, zmeniť by sa mal tiež systém testov. V najbližších dňoch tiež padne rozhodnutie, či na Slovensku budú očkovať neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V.

Denník SME z piatkových odpovedí ministra zdravotníctva za OĽaNO Vladimíra Lengvarského vybral tie, ktoré sa týkajú zmien v očkovaní a v testovaní.

Do piatku na Slovensku prvou dávkou niektorej z vakcín proti covidu-19 zaočkovali vyše 996-tisíc a druhou vyše 396-tisíc ľudí.

Aby sa vytvorila kolektívna imunita proti infekcii koronavírusu, musí sa dať zaočkovať najmenej 3,3 milióna obyvateľov Slovenska.

Kedy by sa mohla otvoriť elektronická čakáreň Národného zdravotníckeho centra pre všetkých dospelých, ktorí majú záujem o očkovanie?