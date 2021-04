Ranný brífing: V Sputniku sú čudné prímesi, Rusi si berú vzorky na kontrolu

So Sputnikom nebude všetko úplne v poriadku. Brazília ho pre vážne nedostatky nechce a časť našich vzoriek si berú Rusi späť na kontrolu. Štart očkovania ruskou vakcínou na Slovensku sa tak znovu odkladá.

Robert Fico sa od daňového podvodníka presťahoval do bytu svojho kolegu zo Smeru. Prečo je dôležité, že sa rozprávame o bývaní expremiéra Fica? A čo v tomto celom príbehu nesedí? Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V Sputniku sú čudné prímesi, Rusi si berú vzorky na kontrolu

Adenovírusová ruská vakcína Sputnik V. (zdroj: TASR)

Rusi si vyžiadali od Slovenska vzorky vakcín Sputnik V na kontrolu vo svojom vlastnom laboratóriu. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ako uviedol, ruská strana si zajtra odvezie 600 dávok vakcíny, 300 z prvej dávky a 300 z druhej na svoju vlastnú kontrolu. „Vypýtali si mesiac na to, to aby si to skontrolovali sami vo svojej réžii,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Definitívne rozhodnutie o očkovaní ruskou vakcínou Sputnik V na Slovensku podľa neho padne až po tejto skúške.

Jeho vyhlásenie prišlo po tom, ako brazílsky regulačný úrad pre zdravie odmietol dovoz Sputnika V. Úrad detailnejšie preskúmal vakcínu a vyslal aj inšpekčný tím do Ruska. Podľa jeho zistení súvisia so spornou vakcínou proti covidu mnohé riziká a látka má viaceré vážne nedostatky.

Najzávažnejšie zistenie brazílskej liekovej agentúry poukazuje na to, že súčasťou vakcíny Sputnik sú aj bunky, ktoré v nej podľa európskych a brazílskych noriem vôbec nemajú byť.

Podľa zistení SME k rovnakým záverom už skôr dospel aj Slovenský ústav pre kontrolu liečiv pri vlastnej analýze ruskej vakcíny. Aj toto zistenie bolo dôvodom, prečo očkovanie ruskou vakcínou na Slovensku ústav neodporučil.

Brazílski progresívci sú proti OĽaNO: Položme si otázku, či náhodou slovenskí vedci pri skúmaní vakcíny nenarazili na nejakú nezrovnalosť. Keby niekto politicky angažovaný túto informáciu posunul do Ruska, mali by sme logické vysvetlenie náhleho zrušenia zmluvy a vrátenia dôkazového materiálu, píše Peter Tkačenko.

Položme si otázku, či náhodou slovenskí vedci pri skúmaní vakcíny nenarazili na nejakú nezrovnalosť. Keby niekto politicky angažovaný túto informáciu posunul do Ruska, mali by sme logické vysvetlenie náhleho zrušenia zmluvy a vrátenia dôkazového materiálu, píše Peter Tkačenko. Argument "ľudia to chcú" skončil: Aj hustý prísun diania okolo schválených vakcín napomohol k vytvoreniu ilúzie o bezpečnom Sputniku, píše Zuzana Kepplová.

Aj hustý prísun diania okolo schválených vakcín napomohol k vytvoreniu ilúzie o bezpečnom Sputniku, píše Zuzana Kepplová. Orbán a Achillova päta: Maďarsko napriek takmer tridsaťsedempercentnej zaočkovanosti vedie rebríček smrtnosti covidu, píše Peter Schutz.

Maďarsko napriek takmer tridsaťsedempercentnej zaočkovanosti vedie rebríček smrtnosti covidu, píše Peter Schutz. Otvoria čakáreň pre 16+: Od zajtra sa otvorí čakáreň pre všetkých ľudí od 16 rokov. Vakcínu si zatiaľ nebude možné vyberať.

Od zajtra sa otvorí čakáreň pre všetkých ľudí od 16 rokov. Vakcínu si zatiaľ nebude možné vyberať. Ochota dať sa očkovať rastie: Na Slovensku by sa proti covidu dalo očkovať 61 percent ľudí. Je to takmer dvojnásobný nárast oproti októbru 2020. Vyplýva to z výskumu GLOBSEC Vaccination Trends.

Načo nám je ďalšie predlžovanie núdzového stavu?

Núdzovým stavom sú najviac postihnutí zdravotníci, ktorým štát počas neho môže prikázať prácu v nemocnici. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy potvrdili 488 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 8 285 vzoriek. Pribudlo aj ďalších 41 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa znížil o 14 na 1 588. Zaočkovali ďalších 6 539 osôb.

Počet ľudí, ktorí pre covid-19 ležia v slovenských nemocniciach, prudko klesá od začiatku marca a počet úmrtí od polovice apríla. Napriek tomu vláda Eduarda Hegera na svojom online rokovaní schválila predĺženie núdzového stavu o 30 dní.

Súčasný núdzový stav sa mal skončiť v stredu večer. Vláda ho od štvrtka predĺžila, no zároveň posunula zákaz vychádzania z ôsmej na deviatu hodinu večer.

Núdzový stav nepretržite platí už 209 dní od vlaňajšieho 1. októbra. Jeho vyhlásenie aj okolnosti upravuje ústavný zákon. Môžu sa pri ňom obmedziť niektoré ľudské činnosti, napríklad voľný pohyb a iné sa môžu prikázať - práca.

Prečo sa pri zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii predlžuje núdzový stav, je len jedna z otázok, na ktoré sa snažil denník SME nájsť odpoveď.

Sulík a Korčok uznesenie nepodporili: Vicepremiér Richard Sulík s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom uznesenie o predĺžení núdzového stavu nepodporili, pretože nesúhlasia so zákazom vychádzania.

Vicepremiér Richard Sulík s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom uznesenie o predĺžení núdzového stavu nepodporili, pretože nesúhlasia so zákazom vychádzania. Môžeš vyjsť, ale musíš dávať pozor: Radšej ako na zákony sa tu spoliehame na hrubozrnné riešenia s tým, že ľudia si to už len dajako prispôsobia, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Haščákovi hrozí znova väzenie: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podpísala podanie dovolania na základe podnetu špeciálneho prokurátora vo veci obvineného Jaroslava Haščáka a spol.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podpísala podanie dovolania na základe podnetu špeciálneho prokurátora vo veci obvineného Jaroslava Haščáka a spol. Disciplinárka proti Kyselovi: Generálny prokurátor Maroš Žilinka využije svoju disciplinárnu právomoc a pre porušenie povinností prokurátora podá návrh na začatie disciplinárneho konania voči prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry Petrovi Kyselovi.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka využije svoju disciplinárnu právomoc a pre porušenie povinností prokurátora podá návrh na začatie disciplinárneho konania voči prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry Petrovi Kyselovi. Kollárovi predĺžili väzbu: Podnikateľ Zoroslav Kollár by mal byť väzobne stíhaný ďalšie štyri mesiace. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné.

Ľutoval, že prišiel na Slovensko. Jeho podnik teraz rozpredávajú

Závod Bodet & Horst v máji 2006 slávnostne otváral Mikuláš Dzurinda (na snímke vľavo). Vedľa neho je konateľ a majiteľ spoločnosti Gerhard Horst a riaditeľ Ján Vehovský. (zdroj: TASR)

Píše sa rok 2005 a vo Vrbovom neďaleko Piešťan sa domáci tešia. Do závodov bývalej fabriky Trikota sa vrátil život a s ním aj pracovné príležitosti. A nebolo ich málo.

Nemecký investor Bodet & Horst si vybral práve skrachovaný závod na to, aby v ňom vytvoril svoju novú pobočku. Sľuboval stovky pracovných miest aj dlhoročnú perspektívu.

Tento rok by vo Vrbovom oslávili okrúhle výročie. Ubehlo totiž presne 80 rokov odvtedy, čo sa v mestečku rozbehol textilný priemysel.

Oslavovať však nie je čo. Nemecký investor skrachoval a jeho majiteľ nemal na Slovensko pekné slovo. Najnovšie mieri do dražby celá fabrika.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Matovič je ochotný rokovať s opozíciou: Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti stále nemá dohodu v koalícii. Ako povedal minister financií Igor Matovič, strana SaS prijatie zákona naďalej blokuje. Ak v parlamente nebudú mať ústavnú väčšinu, budú sa snažiť rokovať aj s opozíciou.

Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti stále nemá dohodu v koalícii. Ako povedal minister financií Igor Matovič, strana SaS prijatie zákona naďalej blokuje. Ak v parlamente nebudú mať ústavnú väčšinu, budú sa snažiť rokovať aj s opozíciou. Kritika Národnej vodíkovej stratégie: Ministerstvo hospodárstva narazilo pri Národnej vodíkovej stratégii na kritiku zamestnávateľov, veľkých firiem, ale aj viacerých rezortov. K materiálu poslali dotknuté subjekty celkovo 300 pripomienok, z toho polovica bola zásadných.

Ministerstvo hospodárstva narazilo pri Národnej vodíkovej stratégii na kritiku zamestnávateľov, veľkých firiem, ale aj viacerých rezortov. K materiálu poslali dotknuté subjekty celkovo 300 pripomienok, z toho polovica bola zásadných. Po Žilinkovi bez zmeny: Maroš Žilinka vyzval všetkých ambicióznych a čestných prokurátorov, aby sa hlásili na vedúce miesta v regiónoch. Vypísal výberové konania na okresných prokurátorov, ktorí mali vo funkciách končiť. Po troch mesiacoch sa črtá výsledok.

Human Rights Watch: Izrael sa dopúšťa apartheidu

Palestínčania v Izraeli. (zdroj: SITA/AP)

Prvýkrát sa ten pojem používal v súvislosti s juhoafrickým režimom, ktorý okrem iných držal vo väzení aj Nelsona Mandelu. Apartheid, oddelenie po afrikánsky - v jazyku bielych obyvateľov Juhoafrickej republiky.

Do medzinárodného práva sa dostal v Rímskom dohovore z roku 1998 ako "inštitucionalizovaný režim systematického útlaku a dominancie jednej rasovej skupiny nad druhou" s cieľom zaručiť prežitie tohto režimu. Je to zločin proti ľudskosti, keďže oberá skupinu ľudí o ich práva.

Nejde len o Juhoafrickú republiku v druhej polovici 20. storočia. Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch sa apartheidu dopúšťa aj súčasný Izrael.

"Ide o najprísnejšie označenie, ktoré sme použili za tridsať rokov, čo monitorujeme porušovanie práv v Izraeli," povedal Omar Shakir, riaditeľ Human Rights Watch pre Izrael a Palestínu.

HRW prišla vo svojej správe k záveru, že "izraelská vláda systematicky uprednostňuje židovských Izraelčanov a v tom istom čase potláča Palestínčanov, osobitne na okupovaných územiach".

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Bijú bubny vojny: Predstaviteľ austrálskeho ministerstva vnútra Mike Pezzullo varoval, že rastúce napätie v indicko-tichomorskom regióne môže spôsobiť vojnový konflikt s Čínou.

Predstaviteľ austrálskeho ministerstva vnútra Mike Pezzullo varoval, že rastúce napätie v indicko-tichomorskom regióne môže spôsobiť vojnový konflikt s Čínou. Von der Leyenová o sexizme: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že nedávne faux pas v Ankare zdôraznilo potrebu boja proti sexizmu v EÚ.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že nedávne faux pas v Ankare zdôraznilo potrebu boja proti sexizmu v EÚ. Na čej strane stojí Zeman: Názory českého prezidenta Miloša Zemana všetci dobre poznajú. Tvrdí to aspoň jeden z najväčších odborníkov na bezpečnostnú a zahraničnú politiku Ruska profesor Mark Galeotti.

Rusi predviedli obrat, aký si šampionát nepamätá

Radosť hráčov Ruska. (zdroj: Reuters)

Ruskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do svetového šampionátu tejto vekovej kategórie v mestách Frisco a Plano triumfom 7:6 po predĺžení nad domácim výberom USA.

Zaujímavosťou je, že Američania v 25. minúte viedli 5:1 a smerovali za jasným víťazstvom. Rusi sa však nevzdali a predviedli obrat, aký sa neudial v celej histórii mládežníckeho šampionátu.

Naposledy zmazali štvorgólové manko Česi. V roku 2017 takisto vyrovnali zápas s Fínmi z 1:5 na 5:5, ale následne prehrali po predĺžení.

Hrdinom zápasu sa stal kapitán Ruska Nikita Čibrikov, v predĺžení hranom v systéme traja na troch mu na gól stačila minúta a 25 sekúnd. "Videl som príležitosť, tak som vystrelil," stručne opísal rozhodujúci moment.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Chobotnica v SLA: Päť rokov sa snažil o zmeny v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Bol generálnym sekretárom, ktorý chcel zlepšiť fungovanie asociácie. Pod vedením kontroverzného Taliana Marina Mersicha sa mu to však nepodarilo. Radovan Cagala v rozhovore odkrýva, ako funguje chobotnica v SLA.

Päť rokov sa snažil o zmeny v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Bol generálnym sekretárom, ktorý chcel zlepšiť fungovanie asociácie. Pod vedením kontroverzného Taliana Marina Mersicha sa mu to však nepodarilo. Radovan Cagala v rozhovore odkrýva, ako funguje chobotnica v SLA. Nový tréner DAC: Ku kandidátom na dunajskostredskú lavičku patrí bývalý reprezentačný kormidelník a tréner roka 2020 Vladimír Weiss. V hre sú však aj českí tréneri.

Ku kandidátom na dunajskostredskú lavičku patrí bývalý reprezentačný kormidelník a tréner roka 2020 Vladimír Weiss. V hre sú však aj českí tréneri. Sagan išiel výborne: Peter Sagan veľmi dobre odštartoval etapové podujatie Okolo Romandie. V prológu na štyri kilometre so záverečným cieľovým stúpaním zaostal za víťazným Austrálčanom Rohanom Dennisom len o 21 sekúnd.

Jedna vševakcína by mohla zvrátiť ďalšiu pandémiu

Snímka z elektrónového mikroskopu na ktorej vírus SARS-CoV-2 (žltý) vystupuje z povrchu buniek (modro-fialový). (zdroj: NIAID-RML)

Ak by pred štyrmi rokmi jedna americká vládna agentúra spravila iné rozhodnutie, vakcínu proti covidu-19 sme mohli mať možno už v prvých týždňoch pandémie.

V roku 2017 totiž chceli poprední odborníci na vakcíny vytvoriť jednu očkovaciu látku, ktorá by zaberala proti viacerým druhom koronavírusov. Do tejto skupiny patria vírusy spôsobujúce smrteľný SARS, MERS či bežné prechladnutie a vtedy ešte neznámy covid-19.

Hoci agentúra udeľujúca granty označila úsilie vedcov za mimoriadne, nakoniec im žiadne peniaze nepridelila. Ústav nepokladal koronavírusy za globálnu hrozbu. Nevidel preto dôvod vrážať peniaze do pankoronavírusovej vakcíny.

Dnes by bolo zrejme rozhodnutie americkej agentúry iné a ona sama teraz obracia pozornosť na univerzálnu koronavírusovú vakcínu.

V skratke ďalšie správy z vedy:

Kyslík na Marse: Kyslík je kľúčový. Nielen pre ľudí a na dýchanie, ale aj ako palivo. Ak chceme raz kolonizovať iné vesmírne telesá, budeme ho potrebovať veľa. Ako na to sa dozviete v podcaste TECH_FM.

Kyslík je kľúčový. Nielen pre ľudí a na dýchanie, ale aj ako palivo. Ak chceme raz kolonizovať iné vesmírne telesá, budeme ho potrebovať veľa. Ako na to sa dozviete v podcaste TECH_FM. Nový vtáčí druh na Slovensku: Na Slovensku objavili nový vtáčí druh – kolibiarika iberského. Išlo tak o vôbec prvé pozorovanie tohto druhu v strednej Európe.

Na Slovensku objavili nový vtáčí druh – kolibiarika iberského. Išlo tak o vôbec prvé pozorovanie tohto druhu v strednej Európe. Pomoc Únie slovenskej vede: Ako pomohol vstup do Európskej únie slovenskej vede? Zohrala Únia úlohu konkrétne vo vašej kariére? Denník SME sa pýtal panelu vedcov.

Rozhovory ZKH: Peter Sabaka. (zdroj: SME)

Ako je to so Sputnikom, je bezpečné sa ním očkovať? A majú sa ľudia báť AstraZenecy? Súhlasí s tým, že sa naraz otvárajú školy, obchody, služby aj terasy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s infektológom Petrom Sabakom.

Karikatúra - 28.4.2021. (zdroj: Vico)

