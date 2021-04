Tínedžerov zatiaľ očkovať nebudú, ministerstvo im zrušilo termíny

Ministerstvo rozhodlo o preplánovaní záujemcov mladších ako 18 rokov, prednosť dostanú starší.

30. apr 2021 o 23:39 Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva začalo rušiť termíny na očkovanie, ktoré registračný systém pridelil tínedžerom vo veku 16 až 17 rokov.

V priebehu piatka, deň po tom, ako štát otvoril čakáreň na očkovanie pre všetkých od 16 rokov, sa objavilo veľké množstvo prípadov, keď systém okamžite pridelil termíny pre tínedžerov vo veku 16 - 17 rokov, hoci v čakárni naďalej čakali aj oveľa starší záujemcovia o vakcínu.

Večer však viacerí mladí upozornili, že dostali SMS správu s oznamom, že im bol na základe pokynu ministerstva zdravotníctva zrušený termín očkovania a boli zaradení naspäť do čakárne.

Potvrdil to aj samotný rezort. "Ministerstvo zdravotníctva prijalo rozhodnutie o preplánovaní časti záujemcov o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov, na iný termín, a uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, tiež chronicky chorým pacientom," uvádza sa v tlačovej správe, ktorú médiám zaslala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Ministerstvo si uvedomuje možné komplikácie, ktoré týmto rozhodnutím spôsobí tínedžerom. "No zároveň týmto krokom chceme umožniť čo najrýchlejšie očkovanie tých, ktorí sú ochorením Covid-19 ohrození naviac – seniorom a chronickým pacientom," dodáva s tým, že všetci záujemcovia, ktorí sa prihlásili cez registračný formulár, sa k svojej vakcíne určite dostanú.

Systém prideľoval termíny správne

Ako denník SME už skôr priniesol v otázkach a odpovediach, pri prideľovaní termínov nešlo o zlyhanie systému. Bol za tým fakt, že kým ľudí nad 18 rokov očkujú vakcínou AstraZeneca, ktorej je k dispozícii menej, tínedžerom podávajú vakcínu Pfizer, keďže jediná má dokázanú účinnosť aj u tejto vekovej kategórie. Zároveň v niektorých okresoch môže byť nižší záujem o očkovanie.

Systém teda naozaj prideľuje termín podľa veku, akurát v tom-konkrétnom okrese na tú konkrétnu vakcínu už pred tínedžerom v čakárni nikto iný nie je.

"Čakáreň prideľovala termíny na očkovania správne – podľa veku a určenej vakcíny," potvrdzuje aj ministerstvo.

"Najprv boli voľné termíny na očkovanie látkami Pfizer pridelené zaregistrovaným seniorom a chronickým pacientom s ťažkými a stredne ťažkými diagnózami. Ak sa v konkrétnych vakcinačných centrách neobsadili všetky voľné pozície, systém automaticky pridelil zostávajúce voľné termíny záujemcom vo veku 16 a 17 rokov, nakoľko vakcína Pfizer je jedinou vakcínou aktuálne používanou na Slovensku, ktorá môže byť aplikovaná ľuďom mladším ako 18 rokov," doplnilo ministerstvo.

Ministerstvo zintenzívňuje kampaň

To, že nie je v poriadku, keď sa tínedžeri dostávajú k vakcíne skôr ako seniori, povedal v piatok aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Minister financií a bývalý premiér Igor Matovič dokonca na svojom faceboku vyjadril vieru, že "ministerstvo zdravotníctva nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol začkovaný čo i len jeden zdravý 16- či 17-ročný tínedžer Pfizerom či Modernou". Podľa Matoviča by to bol znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to mať patričné a nemilosrdné následky.

Ministerstvo zdravotníctva v tlačovej správe uviedlo, že aj z dôvodu, že seniori pri prihlasovaní na očkovanie nie sú príliš aktívni, zintenzívňuje komunikačnú kampaň napríklad priamym doručením letákov s informáciami o dôležitosti očkovania poštou poberateľom dôchodkov.

"Od 1. mája vstupom novej vyhlášky do platnosti budú zároveň očkovaní aj seniori s doprovodom. Aktívnejšiemu očkovaniu seniorov pomôžu aj mobilné očkovacie tímy, ktoré už aktívne pracujú v teréne," hovorí ministerstvo.