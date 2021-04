Lengvarský po vyhrážkach Matoviča ruší očkovacie termíny tínedžerom

Ministerstvo ustupuje, hoci tvrdí, že nepochybilo.

1. máj 2021 o 0:21 Michal Katuška

BRATISLAVA. Radosť tínedžerov z bleskového získania termínu na očkovanie proti covidu a zlosť starších záujemcov, ktorých obehli, sa po necelých 48 hodinách končí nočnou intervenciou ministerstva zdravotníctva.

Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré spravuje čakáreň na očkovanie, začalo šestnásť- a sedemnásťročným rušiť ich dohodnuté termíny očkovania.

Matovičovo ultimátum zrejme zabralo

"Na základe pokynu ministerstva zdravotníctva vám bol zrušený váš termín očkovania a boli ste zaradený naspäť do čakárne," píše sa v e-mailoch a esemeskách, ktoré ľudia v piatok vo večerných a nočných hodinách dostali.

Termín očkovania zrušili aj 17-ročnému Bratislavčanovi Filipovi. Do čakárne sa prihlásil vo štvrtok ráno, termín očkovania mu systém pridelil ešte v ten istý deň podvečer. Očkovať sa mal ísť do veľkokapacitného očkovacieho centra v hlavnom meste.

"Teraz som dostal na mobil správu a tiež e-mail o zrušení termínu a spätnom zaradení do čakárne," povedal pre SME.

Rušenie termínov očkovania najmladším sa deje len niekoľko hodín po tom, ako predseda najsilnejšej vládnej strany OĽaNO a minister financií Igor Matovič otvorenie a rýchle pridelenie termínov odsúdil.

Ministerstvu zdravotníctva adresoval vyhrážku. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je nominantom Matovičovho hnutia.

"Verím, že ministerstvo zdravotníctva nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol začkovaný čo i len jeden zdravý 16- či 17-ročný tínedžer Pfizerom či Modernou," napísal Matovič na facebooku v piatok popoludní.

"Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by patričné a nemilosrdné následky," vyhlásil.

Lengvarský odmieta pochybenie, ale ustupuje

Rezort zdravotníctva otvoril čakáreň na očkovanie pre tínedžerov v stredu večer. Hoci ide o ľudí, u ktorých má ochorenie Covid-19 po nakazení sa koronavírusom najjednoduchší priebeh, tisícom z nich už po chvíli systém pridelil aj termín očkovania.

Množstvo starších ľudí pritom na pridelenie termínu očkovania čaká týždne a aj očkovacia stratégia od spustenia očkovania hovorí o uprednostnení starších pred mladšími.

Ministerstvo trvá na tom, že systém nezlyhal a okamžité pridelenie termínov tínedžerom bolo v súlade s pravidlami. Odôvodňuje to nízkym záujmom seniorov o očkovanie.

Keďže ľudí nad 59 rokov aj tínedžerov štát očkuje rovnakou vakcínou Comirnaty od spoločností Pfizer a BioNTech, automaticky pri nezáujme starších prichádzajú na rad. Je to totiž jediná vakcína registrovaná na použitie aj pre neplnoletých.

"Čakáreň teda prideľovala termíny na očkovania správne podľa veku a určenej vakcíny," obhajuje ministerstvo hovorkyňa Zuzana Eliášová v zaslanom stanovisku. Napriek tomu rezort náhle ustupuje. Dôvody rezort presnejšie nevysvetľuje.

Ministerstvo tiež nespresnilo, či sa rušenie termínov očkovania týka všetkých alebo len časti tínedžerov.

Ešte v piatok popoludní mal minister Lengvarský tlačovú konferenciu. Na otázku, čo si myslí o rýchlom prideľovaní termínov mladým, odpovedal: "Nie je to fajn, ale stať sa to môže." Jeho ministerstvo ale očkovanie tínedžerov hájilo aj tvrdením, že "zaočkovanie každej osoby sa počíta".