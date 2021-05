Ľudia najviac dôverujú vakcíne od Pfizeru, ukázal prieskum

Vakcína od Pfizeru je prijateľná pre viac ako 70 percent opýtaných.

2. máj 2021 o 14:07 SITA

BRATISLAVA. Najprijateľnejšou vakcínou proti koronavírusu je na Slovensku Pfizer/BioNTech. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo.

Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý robila začiatkom apríla na vzorke 1 001 respondentov je táto vakcína prijateľná pre 71,1 percenta respondentov. Neprijateľná je naopak pre 26 percent opýtaných.

Na druhom mieste v prijateľnosti sa nachádza Sputnik V. Ten je prijateľný pre 60,2 percenta respondentov a neprijateľný pre 33,6 percenta opýtaných.

Nasledujú Moderna (prijateľná pre 58,8 percenta, neprijateľná pre 37,1 percenta), a Johnson & Johnson (prijateľný pre 56,3 percenta, neprijateľný pre 37,7 percenta).

Vakcína AstraZeneca je podľa prieskumu prijateľná pre 29,4 percenta opýtaných a neprijateľná pre 65,8 percenta respondentov.

Vakcína Sinopharm je podľa prieskumu prijateľná pre 24,6 % respondentov a neprijateľná pre 63,3 percenta opýtaných



Podľa prieskumu by sa určite dalo zaočkovať 32,3 percenta opýtaných a skôr áno 33,1 percenta. Naopak určite by sa nedalo zaočkovať 14 percent opýtaných a skôr nie 16,1 percenta. Na otázku, či by sa dali zaočkovať, nevedelo odpovedať 4,5 percenta opýtaných.