Dobré ráno: Referendum je signál vláde, ľudia sú nahnevaní

Státisíce podpisov vôbec nie je málo.

4. máj 2021 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Peter Kováč

Vypočujte si podcast

Takmer šesťstotisíc podpisov. Toľko ich doručili do prezidentského paláca, ľudia nimi majú podporovať vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

V dejinách Slovenska bolo pritom úspešné iba jedno jediné referendum: a to o vstupe do Európskej únie.

Čo teda nový pokus o referendum chce, prečo a či môže byť úspešný?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Zdroj zvukov: FB Hlas, FB Smer

Krátky prehľad správ

Vláda Eduarda Hegera včera získala dôveru parlamentu, hlasovalo za ňu 89 poslancov. Poslanci schválili programové vyhlásenie vlády : tá by sa mala zamerať na obnovu krajiny po pandémii a na boj proti korupcii. Predseda parlamentu Boris Kollár povedal, že vláda teraz dostala druhú šancu.

Róbert Suja končí ako riadiť Národného centra zdravotníckych informácií. Stalo sa tak deň po tom, ako na tlačovej konferencii kritizoval plošné testovanie a priznal nízky záujem o očkovanie. Suja bol vedením centra dočasne poverený v marci.

Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku obžalovali pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Dôvodom je, že Trnka nestíhal všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Mal ukrývať aj nahrávku Gorily a neodovzdal ju orgánom činným v trestnom konaní.

Jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson and Johnson by sa na Slovensku mohlo začať očkovať približne o dva týždne. Tvrdí to ministerstvo zdravotníctva, do mája k nám príde 46 500 takýchto očkovacích dávok. Vakcínu zrejme dostanú mobilné očkovacie tímy.

Čínska raketa, ktorá vyniesla na obežnú dráhu časť budúcej vesmírnej stanice, nie je pod kontrolou a dopadne na zem. Asi tridsaťmetrový stupeň nosnej rakety Dlhý pochod 5B zrejme vstúpi do atmosféry na budúci týždeň, časti rakety prelet prežijú a hypoteticky môžu zasiahnuť aj obývané oblasti.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je z našej vlastnej podcastovej dielne: ja viem, podcastu Piatoček som kedysi dávno príliš neveril, ale čo som horší ako nejaký minister zahraničných vecí. Je to naozaj vtipné a zábavné zhrnutie absurdností daného týždňa, takže ak ste Piatoček ešte nepočuli, odporúčam.

