Ranný brífing: Matovičova reforma chce najmä brať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

6. máj 2021 o 23:22 Michal Deliman

Igor Matovič hovorí, že ako minister financií chce presadiť férovejšie dane. Ak by však štát zrušil paušálne výdavky, živnosť by stratila aj poslednú výhodu. Pre živnostníkov by tak mohli byť zmeny devastačné.

Je dobré, že sa kolúzna väzba mení až po tom, čo v nej sedia prominentní ľudia? A ako by sa vlastne mala zmeniť?

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Chce najmä brať. Matovičova reforma zdraží živnosť aj prenájom

Čierne slnko či kolovrat. Kde sa končia mýty a začína sa nacizmus?

Vakcíny od Pfizeru a Moderny sú už dostupné aj pre päťdesiatnikov

Prvé dôsledky brexitu: Ryby pri Jersey rozhnevali spojencov

Zvolen je majster. V nervóznom finále vyhral extraligový titul

Polročné letá môžu byť v roku 2100 bežné. Čo to znamená pre ľudí?

Matovičova reforma zdraží živnosť aj prenájom

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Viac peňazí pre rodiny s deťmi a dramatické zmeny, vďaka ktorým by sa mali rozdiely medzi zdaňovaním zamestnanca, živnostníka či konateľa znížiť.

Minister financií Igor Matovič ukázal tri hlavné piliere svojej plánovanej daňovo-odvodovej reformy. O tom, že chystá veľké zmeny, informoval - síce neurčito - už cez víkend na sociálnych sieťach.

Matovič napísal, že chce, aby rodičia s deťmi dostávali od štátu násobne vyššie príspevky a hoci informáciu čiastočne potvrdil na tlačovej besede, detaily neprezradil.

Okrem vyššieho príspevku chce ministerstvo pod jeho vedením zásadne zmeniť systém odvodov a daní tak, aby bolo zdanenie pre všetkých férovejšie.

INDEX sa pokúsil ilustrovať dosah pripravovanej reformy na konkrétnych príkladoch zamestnanca, živnostníka či prenajímateľa nehnuteľnosti.

Pre živnostníkov by mohli byť zmeny devastačné, ukázali prepočty denníka SME na základe medializovaných informácií.

Matovič každým vystúpením škodí krajine: Rozdeľuje spoločnosť, hľadá nepriateľov, na ktorých úkor sa má reforma udiať, odmieta odpovedať na otázky a s urazeným egom podľa vzoru svojich predchodcov Fica či Mečiara ukončuje tlačové konferencie, píše Jakub Filo.

Rozdeľuje spoločnosť, hľadá nepriateľov, na ktorých úkor sa má reforma udiať, odmieta odpovedať na otázky a s urazeným egom podľa vzoru svojich predchodcov Fica či Mečiara ukončuje tlačové konferencie, píše Jakub Filo. Dúfame v krízu magického myslenia: Bolo by fajn aspoň chvíľu skúmať to, či viac narodených detí nedosiahneme napríklad eurom investovaným do materských škôl, lepšej starostlivosti o dožívanie seniorov v zdraví, podporu bytovej politiky. Teda také tie veci, ktoré sme inde videli fungovať aspoň trochu, píše Ondrej Podstupka.

Bolo by fajn aspoň chvíľu skúmať to, či viac narodených detí nedosiahneme napríklad eurom investovaným do materských škôl, lepšej starostlivosti o dožívanie seniorov v zdraví, podporu bytovej politiky. Teda také tie veci, ktoré sme inde videli fungovať aspoň trochu, píše Ondrej Podstupka. Poď s expremiérom opraviť štatistiky: Expremiér bol na "milovanie a množenie" občanov naladený už dávnejšie. A dokonca v tejto záľube nikdy nebol osamelý, keďže ide o politickú klasiku, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Lacným nákupom cez AliExpress odzvonilo: Od júla môžete na ultralacné nákupy zabudnúť, prípadne si za ne priplatiť. Do platnosti vstúpia nové pravidlá celoeurópskeho nariadenia o elektronickom obchode, ktoré sa premietli aj do slovenskej novely zákona o DPH.

Od júla môžete na ultralacné nákupy zabudnúť, prípadne si za ne priplatiť. Do platnosti vstúpia nové pravidlá celoeurópskeho nariadenia o elektronickom obchode, ktoré sa premietli aj do slovenskej novely zákona o DPH. Legendárnu značku pochovali košickí žraloci: Niekedy nepomôže ani bohatá história, unikátne zloženie či známe meno. Osud minerálky Slatina je jedným z mnohých čudných príbehov, ktoré napísali slovenskí podnikatelia.

Niekedy nepomôže ani bohatá história, unikátne zloženie či známe meno. Osud minerálky Slatina je jedným z mnohých čudných príbehov, ktoré napísali slovenskí podnikatelia. SaS predstavila návrh rodinnej politiky: Strana Sloboda a Solidarita navrhuje zreformovať poskytovanie dávok, ktoré štát vypláca rodičom detí vo veku do troch rokov. Súčasná materská dávka, rodičovský príspevok a tehotenská dávka sa podľa SaS majú zlúčiť do jednej dávky.

Kde sa končia mýty a začína sa nacizmus

Jaroslav Pagáč na proteste proti islamizácii. (zdroj: SITA)

Do pojednávacej miestnosti vstúpil svalnatý, nakrátko ostrihaný muž, ktorého masívne tetovanie po celom tele skrývala len čierna košeľa. Runy vytetované okolo hlavy sa však nedali prehliadnuť.

Práve runy a symboly sú dôvodom, prečo je Jaroslav Pagáč, ktorý sa zúčastňoval aj na akciách ĽSNS, obžalovaný z extrémizmu. Postavil sa pred senát Špecializovaného trestného súdu.

Pagáč aj s manželkou Silviou predávali oblečenie, ktoré je podľa prokuratúry populárne medzi extrémistami. Ide najmä o pôvodne starogermánske a staroslovanské symboly ako kolovrat alebo čierne slnko. V stredu sa s nimi v Banskej Bystrici začalo hlavné pojednávanie.

Pagáčov prípad by mohol byť prelomový v téme neonacistickej symboliky a spôsobe, ako ju stíhať, tvrdil na súde historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa. Jeho analýza Pagáčovej minulosti, verejných vyjadrení aj vytetovaných symbolov je jedným z kľúčových dôkazov v celej kauze.

Pfizer a Moderna sú už dostupné aj pre päťdesiatnikov

Očkovacia látka proti koronavírusu od spoločností Pfizer a BioNTech. (zdroj: SITA/AP)

Na Slovensku pribudlo 343 nakazených koronavírusom po 6 268 vykonaných PCR testoch. Pribudlo aj ďalších 34 obetí ochorenia COVID-19.

Hospitalizácie opäť výrazne klesli, v nemocniciach je hospitalizovaných 1 194 pacientov.

Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 5 477 osôb, celkovo je zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 1 164 981 osôb.

Vakcíny od Pfizer/BioNTech a Moderny už štát ponúka aj pre ľudí nad 50 rokov. O posunutí vekovej hranice už informovalo aj ministerstvo zdravotníctva.

„Od dnes sa môžu zaregistrovať a následne očkovať vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna ľudia nad 50 rokov. Hlavným dôvodom je objem dodaných vakcín a tiež navýšenie očkovacích kapacít. Od dnes je možná registrácia sprievodu osoby nad 70 rokov cez upravený registračný formulár,“ oznámilo ministerstvo.

Do konca mája by na Slovensko malo prísť viac ako 1,53 milióna dávok vakcín. Najviac by ich malo byť od konzorcia Pfizer/BioNTech, a to viac ako 1,04 milióna.

Cestovanie už v júni: Premiér Eduard Heger chce, aby ľudia už v júni mohli cestovať. O „zelenom certifikáte“ preto intenzívne diskutuje s ministerstvami.

Premiér Eduard Heger chce, aby ľudia už v júni mohli cestovať. O „zelenom certifikáte“ preto intenzívne diskutuje s ministerstvami. Krajčí o Sputniku: Slovensko môže od zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V odstúpiť, ak ruská strana nedodá v mesiaci aspoň 50 percent prisľúbených vakcín. To sa dá podľa Mareka Krajčího už teraz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Búrku a Víchricu museli rozdeliť: Úplatky v obálkach, kúpené rozhodnutia aj kamarátske službičky. Podozrení v sudcovskej korupčnej kauze je tak veľa, že polícia po roku vyšetrovania rozdelila prípad na päť samostatných stíhaní.

Úplatky v obálkach, kúpené rozhodnutia aj kamarátske službičky. Podozrení v sudcovskej korupčnej kauze je tak veľa, že polícia po roku vyšetrovania rozdelila prípad na päť samostatných stíhaní. SIS má nového šéfa: Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby sa stal Michal Aláč. Na návrh vlády ho vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby sa stal Michal Aláč. Na návrh vlády ho vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Bödör daroval Jankovskej telefón: Obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör daroval obvinenej bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej telefón. Podľa sudcu Špecializovaného trestného súdu Jána Buvalu mohlo ísť o trestný čin korupcie.

Prvé dôsledky brexitu: Ryby pri Jersey rozhnevali spojencov

Francúzske plavidlá blokujú prístav v Jersey. (zdroj: TASR/AP)

Ostrov Jersey minulý týždeň zaviedol nové požiadavky, ktoré musia splniť rybári žiadajúci o povolenie na rybolov vo vodách v jeho okolí. Tie vyplývajú z novej pobrexitovej dohody medzi Britániou a EÚ.

Teraz zakotvili asi poldruha kilometra od brehu ostrova dve britské vojnové lode. Tak, aby ich bolo vidieť, ale aby bolo jasné, že nateraz sa do konfliktu v prístave hlavného mesta ostrova St. Helier nechcú aktívne zapájať.

Obe lode sú dlhé 90,5 metra, majú veľké delá vrátane protilietadlovej zbrani s krátky doletom. Na každej je 45 až 50 námorníkov.

Jedna z nich HMS Severn napríklad v posledných mesiacoch slúžila na to, aby sprevádzala ruské lode plaviace sa okolo Veľkej Británie. Teraz ich londýnska vláda poslala, aby dohliadli na francúzskych rybárov protestujúcich proti konaniu úradov na Jersey po brexite.

Na protest reagovalo už aj Francúzsko, ktoré k ostrovu poslalo dve vlastné lode, k vážnejším stretom nedochádza.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Srbsko pozýva na očkovanie cudzincov: Už vyše mesiaca vychádza Srbsko v ústrety obyvateľom susedných krajín. Tí majú od marca možnosť dať sa v Srbsku zaočkovať.

Už vyše mesiaca vychádza Srbsko v ústrety obyvateľom susedných krajín. Tí majú od marca možnosť dať sa v Srbsku zaočkovať. Moderátor chce zmeniť Poľsko: Pre mnohých Poliakov bol Szymon Holownia roky súčasťou ich televízneho života – jedenásť rokov sa prihováral divákom televíznej šou Mám talent. Odchod bývalého novinára do politiky mnohých prekvapil, Holownia však dokázal svoj status celebrity využiť.

Pre mnohých Poliakov bol Szymon Holownia roky súčasťou ich televízneho života – jedenásť rokov sa prihováral divákom televíznej šou Mám talent. Odchod bývalého novinára do politiky mnohých prekvapil, Holownia však dokázal svoj status celebrity využiť. Ako sa vyberá miesto summitu Bidena s Putinom: Tímy prezidentov Joea Bidena a Vladimira Putina sa snažia určiť najlepšie miesto pre potenciálne vypäté rokovania. Hoci majú ponuky na usporiadanie summitu od niekoľkých krajín, z mnohých dôvodov existuje málo ideálnych možností.

Zvolen je majster. V nervóznom finále vyhral extraligový titul

Spoločné foto hráčov Zvolena po zisku extraligového titulu. (zdroj: TASR)

Hokejisti HKM Zvolen po tretí raz v histórii dobyli titul majstra Slovenska. V dramatickom a kvalitnom piatom súboji finále play-off si Zvolen doma poradil s Popradom 3:2 a vyrovnanú sériu ovládol 4:1 na zápasy.



Predtým bol Zvolen majstrom v sezónach 2000/2001 a 2012/2013, teraz sa teda teší po ôsmich rokoch. Zvolenčania sa tretím majstrovským titulom vyrovnali Dukle Trenčín a Banskej Bystrici.

Majstrovský titul je v správnych rukách. HKM Zvolen vyhral základnú časť so ziskom 103 bodov, HK Poprad získal 95 bodov a stačilo to na tretie miesto. Zvolenčania si na ceste do finále poradili s Novými Zámkami 4:0 na zápasy a so Slovanom Bratislava 4:1.

Znamená to, že na ceste k majstrovskému poháru prehrali zverenci Petra Oremusa v play-off len dva zápasy.

Zvolenčania nemali slabinu: V play off Zvolenčania prehrali dva zápasy. Zvíťazili v dvanástich. Prečo boli v tomto ročníku takí dominantní? Prinášame šesť dôvodov.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slováci v derby prehrali: Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo federálnom derby v Prahe s Českom 0:2. Pre zverencov trénera Craiga Ramsayho to bola druhá prehra v siedmom stretnutí v príprave na majstrovstvá sveta v Rige.

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo federálnom derby v Prahe s Českom 0:2. Pre zverencov trénera Craiga Ramsayho to bola druhá prehra v siedmom stretnutí v príprave na majstrovstvá sveta v Rige. Chelsea vyradila Real Madrid: Futbalisti Chelsea v odvete semifinále Ligy majstrov zdolali slávny Real Madrid 2:0, po výsledku 1:1 z prvého duelu v Španielsku si zaistili miesto vo finále.

Futbalisti Chelsea v odvete semifinále Ligy majstrov zdolali slávny Real Madrid 2:0, po výsledku 1:1 z prvého duelu v Španielsku si zaistili miesto vo finále. Magoni dlho bez práce nezostal: Bývalý tréner slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej Livio Magoni bude v nasledujúcej sezóne viesť Slovinku Metu Hrovatovú. Tá vo Svetovom pohári dosiahla štyri pódiové umiestnenia.

Polročné letá môžu byť v roku 2100 bežné

V roku 2100 môžu letá na severnej pologuli trvať šesť mesiacov, naznačuje nová štúdia. Problém to bude pre pestovateľov aj divú zver. (zdroj: TASR/AP)

Dovolenky pri mori, dlhé večery strávené v meste na terasách, návštevy kúpalísk. Alebo skôr chaos v prírode, dlhotrvajúce alergie a nebezpečný hmyz.

Hoci letá v roku 2100 budú vplyvom nevyriešenej zmeny klímy zrejme trvať aj šesť mesiacov, netreba si ich predstavovať idylicky.

Ak ľudstvo nezabojuje proti emisiám skleníkových plynov, zmeny v ročných obdobiach spôsobia škody v prírode aj u ľudí.

Nová štúdia dáva do kontextu svet, ktorý sa môže vplyvom klimatickej zmeny otepliť o viac ako dva stupne Celzia oproti predindustriálnej ére.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Google obmedzí bezplatné ukladanie fotiek: Obľúbený nástroj na spravovanie a zálohovanie fotografií Google Fotky mení pravidlá používania. Ak prekročíte jeho kapacitu, úložisko si budete môcť predplatiť. Koho sa zmena v Google Fotky najviac dotkne a aké sú teraz vaše možnosti?

Obľúbený nástroj na spravovanie a zálohovanie fotografií Google Fotky mení pravidlá používania. Ak prekročíte jeho kapacitu, úložisko si budete môcť predplatiť. Koho sa zmena v Google Fotky najviac dotkne a aké sú teraz vaše možnosti? Starship prvýkrát úspešne pristál: Prototyp lode, ktorá má letieť na Mars, dosiahol po štarte zo základne Boca Chica v americkom štáte Texas výšku približne desať kilometrov a úspešne pristál. Počas letu vykonal sériu testovacích manévrov.

Prototyp lode, ktorá má letieť na Mars, dosiahol po štarte zo základne Boca Chica v americkom štáte Texas výšku približne desať kilometrov a úspešne pristál. Počas letu vykonal sériu testovacích manévrov. Kam dopadne čínsky kolos: Obrovský tridsaťmetrový stupeň čínskej rakety na nízkej obežnej dráhe nemá nikto pod kontrolou. V nasledujúcich dňoch môžu časti 21-tonového stroja dopadnúť na Zem.

Karikatúra

Karikatúra - 7.5.2021. (zdroj: Sliacky)

