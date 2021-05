Kolíková by mala podľa Polláka odstúpiť, Sulík hovorí o nafúknutom humbuku

Ministerka má podporu SaS aj Sme rodina.

7. máj 2021 o 13:33 TASR, SITA

BRATISLAVA. Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) má stále otázky na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), na ktoré nedostali odpovede.

Médiám to dnes povedal poslanec parlamentu Peter Pollák ml. (OĽaNO). Zastáva názor, že Kolíková by mala odstúpiť zo svojej funkcie. Zároveň potvrdil, že o tejto alternatíve uvažujú aj v hnutí OĽaNO.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mimoriadna schôdza, na ktorej má byť Kolíková odvolávaná z funkcie sa uskutoční v pondelok 10. mája so začiatkom o 10:00. Schôdzu inicioval opozičný Smer.



„Budeme čakať, čo bude po koaličnej rade, na rokovanie ktorej pôjde aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš," dodal Pollák.

Súvisiaci článok Kolíková má podporu aj poslaneckého klubu SaS Čítajte

Podporu Kolíkovej, naopak, vyjadrila strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina.

"Stojíme za ministerkou, tlmočíme to našim koaličným partnerom," uviedla pre TASR predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Plnú podporu poslancov SaS jej vyjadrila šéfka klubu Anna Zemanová.

Jej slová potvrdil aj líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý zopakoval, že strana za Kolíkovou stojí. „Celá kauza je obrovsky nafúknutý humbuk," uviedol pre médiá Sulík. Ak by OĽaNO „nepodržalo" Kolíkovú vo funkcii ministerky, považoval by to za porušenie koaličnej zmluvy a dobrých vzťahov.

Aj na poslaneckom klube Sme rodina zodpovedala Kolíková podľa predsedu klubu Petra Pčolinského na všetky otázky k podnikaniu jej rodinnej firmy. Na základe toho nevidí dôvod na to, aby bola odvolaná z funkcie.

Kolíková konflikt záujmov nevidí

Kolíková považuje za dobré zaoberať sa otázkou konfliktu záujmu. "Začína sa mi javiť, že sa začína zneužívať, aby sa očierňovali politici, keď to možno nie je úplne na mieste," uviedla. Hoci považuje dôvody opozície za pseudodôvody, stretla sa s klubmi a považovala za dôležité o tom diskutovať. Na otázky poslancov podľa vlastných slov odpovedala najlepšie, ako vedela.

Priznala, že klub OĽANO zaujímalo verejné obstarávanie v súvislosti s budovou, kde sídli jej rezort. Tvrdí, že doteraz ani nevedela o nejakom prepojení na jej brata v tejto súvislosti.

"Dozvedela som sa to od Igora Matoviča (OĽANO) včera, že pán Brodňan, ktorý by mal byť v štruktúre prenajímateľa, tak sa nachádza aj v spoločnosti, v ktorej je spoločníkom môj brat," poznamenala.

Ozrejmila, že v čase obstarávania na ministerstve nebola a realizoval ho vtedajší minister Gábor Gál (Most-Híd), ktorý neumožnil realizáciu výsledkov obstarávania ešte z čias Lucie Žitňanskej.

Kolíková odmietla, že by do procesu verejného obstarávania zasahovala. Pripomenula i svoje napäté vzťahy s Gálom. "Nemala som absolútne žiadny dosah na žiadne ekonomické veci, žiadne verejné obstarávanie," hovorí.

Ak je teda zrejmé, že nezneužívala funkciu, nemalo by byť podľa nej na mieste ani vyvodenie zodpovednosti. "Tento pre mňa pseudoproblém sa objavil na poslaneckom klube OĽANO, neviem, či to bude problém v iných kluboch," dodala s tým, že už komunikovala s klubom Za ľudí aj s lídrom SaS.

"Ja tu žiadny konflikt záujmov nevidím, keď ho tam niekto chce vidieť, s tým si ja nepomôžem," uzavrela.

Opozičný návrh

Opoziční poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery uvádzajú, že od nástupu na post ministerky spravodlivosti Kolíková preukazuje veľkú mieru neodbornosti.

„Prakticky všetky návrhy, ktoré predložila, boli podrobené rozsiahlej odbornej kritike a často museli byť dopracované na pôde NR SR," uviedli. Podľa opozície ministerka zlyhala aj pri tragických udalostiach týkajúcich sa osôb držaných za zvláštnych okolností vo väzbe.

„Mária Kolíková je bez akýchkoľvek pochybností spoluvlastníčkou firmy MK Real, s.r.o. Ďalšími spoluvlastníkmi tejto firmy sú brat a matka ministerky a konateľkou je nevlastná sestra ministerky. Konateľka bola v januári 2020 právoplatne odsúdená za spreneveru takmer 16-tisíc eur, ktoré patrili majiteľom bytov v bytových domoch v Moste pri Bratislave, ktoré spravovala rodinná firma Kolíkovcov MK Real, s.r.o.," doplnili poslanci v návrhu.