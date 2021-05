Ranný brífing: Matovič chce to, čo Fico

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

9. máj 2021 o 23:59 Michal Deliman

Počas koaličnej krízy žiadal Igor Matovič odchod Márie Kolíkovej a teraz ju jeho hnutie opäť spochybňuje vo funkcii. Poslanci OĽaNO sa chytili opozičného návrhu na jej odvolanie a nevylučujú, že budú trvať na jej odchode.

Asi každý sa už teší na dovolenku, no v čase pandémie bude musieť podliehať určitým pravidlám. Budeme môcť cestovať do ktorejkoľvek krajiny? Pustia nás do lietadla bez očkovacieho preukazu a čo všetko budeme musieť splniť pri návrate domov? Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič chce to, čo Fico. Po Kolíkovej skočilo aj OĽaNO

Žena zomrela po očkovaní AstraZenecou. Čo to znamená?

Strojári z Prešova si trúfajú aj na multikoptéru. Poháňať ju má vodík

Trump si drží vplyv cez ženu, ktorá nesie meno Štefánika

Dúbravka je ako z učebnice, Briti nešetria komplimentmi

Kto bude šéfovať Divadlu Nová scéna? Milanová naťahuje čas

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. (zdroj: TASR)

V marci patrila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo Za ľudí k tým členom vlády, ktorí najdôraznejšie žiadali odchod Igora Matoviča z premiérskeho kresla.

Poslanci hnutia OĽaNO sa teraz nečakane pripájajú k tlaku opozičného Smeru na jej odchod z funkcie, hoci ide o členku ich vlastnej vlády, ktorej nedávno vyslovili dôveru.

Poslanci OĽaNO ministerku podozrievajú, že ako štátna tajomníčka Mosta-Híd počas poslednej vlády Smeru mohla zasahovať do výberu nového sídla ministerstva spravodlivosti.

Nové priestory, do ktorých sa rezort minulý rok napokon presťahoval, prenajal ministerstvu podnikateľ, ktorý obchoduje s Kolíkovej bratom. Klub OĽaNO ju podozrieva z konfliktu záujmov, z ktorého mohla profitovať.

O opozičnom návrhu na odvolanie ministerky Kolíkovej z funkcie sa bude hlasovať už dnes.

Kolíkovej stanovisko: "Nemám prospech zo žiadnej zákazky so štátom," vyhlásila Mária Kolíková. Dôvody, za ktoré je kritizovaná, považuje za pseudokauzy. Sama odstúpiť nemieni.

Heger sa môže stať premiérom: Narazil na priehľadne nastavenú pascu, ktorej sa môže naraz vyhnúť, vydobyť si autoritu a zachovať vládu v celku, píše Peter Tkačenko.

Žena zomrela po očkovaní AstraZenecou. Čo to znamená?

Vakcína proti Covid-19 od firmy AstraZeneca. (zdroj: TASR/AP)

Na Slovensku pribudlo po 3 666 vykonaných PCR testoch 80 nakazených koronavírusom. Pribudlo ďalších 29 obetí ochorenia COVID-19.

Hospitalizácie opäť klesli, v nemocniciach je o 43 pacientov menej. Zaočkovali 16 603 ľudí, celkovo je prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 1 209 044 osôb.

Vakcína Vaxzevria od britsko-švédskej spoločnosti Astra Zeneca patrí na Slovensku medzi najmenej obľúbené očkovacie látky proti covidu. Napriek tomu bola táto vakcína jedinou z troch na Slovensku používaných očkovacích látok, po ktorej vakcinácii u nás doteraz nedošlo k úmrtiu.

Vakcíny Comirnaty od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech a americká Moderna, ktoré na rozdiel od Astry patria medzi najobľúbenejšie medzi obyvateľmi Slovenska, už mali po jednom úmrtí.

Vo štvrtok Štátny ústav pre kontrolu liečiv uzavrel prípad ženy v strednom veku, ktorá zomrela po očkovaní Astrou.

Čo táto informácia znamená, majú sa ľudia báť očkovať touto látkou a aké bezpečné vakcíny proti covidu na Slovensku máme? Denník SME odpovedá na najdôležitejšie otázky.

Zákaz vychádzania vo večerných hodinách stále nekončí, aj keď sa oddnes opäť zmierňujú niektoré opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

Zákaz vychádzania vo večerných hodinách stále nekončí, aj keď sa oddnes opäť zmierňujú niektoré opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Opatrenia sa zmiernili: Končia sa vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, divadlá môžu privítať stovky ľudí. Denník SME pripravil prehľad noviniek, ktoré začínajú platiť.

Veková hranica pre očkovanie vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna sa znižuje na 45 rokov. Záujemcovia mladší ako 45 rokov budú očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Letanovská: Odpor voči Remišovej rastie: Z najmenšej koaličnej strany Za ľudí odišla aj Andrea Letanovská. V rozhovore pre SME vysvetľuje dôvody svojho rozhodnutia, medzi ktorými je najmä nespokojnosť s predsedníčkou strany Veronikou Remišovou.

Z najmenšej koaličnej strany Za ľudí odišla aj Andrea Letanovská. V rozhovore pre SME vysvetľuje dôvody svojho rozhodnutia, medzi ktorými je najmä nespokojnosť s predsedníčkou strany Veronikou Remišovou. Bývalým eštebákom prerátajú dôchodky: Parlament sa zaoberá zákonom, ktorým štát siahne na výsluhové či vdovské dôchodky bývalých predstaviteľov komunistického režimu. Po rokoch diskusií na túto tému ho predkladá skupina koaličných poslancov, ktorá hovorí, že cieľom je odoberať nezaslúžené benefity.

Parlament sa zaoberá zákonom, ktorým štát siahne na výsluhové či vdovské dôchodky bývalých predstaviteľov komunistického režimu. Po rokoch diskusií na túto tému ho predkladá skupina koaličných poslancov, ktorá hovorí, že cieľom je odoberať nezaslúžené benefity. Kollár vypovedal na NAKA: Predseda Národnej rady Boris Kollár vypovedal pred vyšetrovateľmi NAKA. Jeho výpoveď mala súvisieť s prípadom resocializačného zariadenia Čistý deň, v ktorom Kollár figuruje ako svedok a poškodený.

Strojári z Prešova si trúfajú aj na multikoptéru

Lietadlo Viper SD4 prešovskej spoločnosti Tomark Aero (zdroj: Tomark Aero)

Prešovský Tomark patrí medzi uznávaných hráčov v slovenskej strojárskej brandži. A to mu pred niečo vyše dekádou, počas ekonomickej krízy v rokoch 2008 a 2009, hrozil krach.

V máji 2009 vo firme vytvorili divíziu Tomark Aero, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou menších lietadiel. Jej vzniku pritom predchádzala príprava a niekoľko rokov vývoja vlastného lietadla.

Najnovším plánom prešovskej firmy je projekt takzvaného vtolu. Leteckého stroja s viacerými rotormi, podobného helikoptére, poháňaného alternatívnym palivom - vodíkom.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Vyššie dane z nehnuteľností: V súčasnosti sa hovorí o zvyšovaní dane z nehnuteľností a o tom, že ministerstvo financií pracuje na tzv. cenových mapách. V novom videu zo seriálu Ekonómia ľudskou rečou sme sa na daň z nehnuteľností pozreli viac do hĺbky.

V súčasnosti sa hovorí o zvyšovaní dane z nehnuteľností a o tom, že ministerstvo financií pracuje na tzv. cenových mapách. V novom videu zo seriálu Ekonómia ľudskou rečou sme sa na daň z nehnuteľností pozreli viac do hĺbky. Milióny od štátu inovátorom nestačia: Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej mladým inovatívnym firmám ponúka bezmála 26 miliónov eur eurodotácií. Firmy, ktorých sa výzva týka, však aj tak spokojné nie sú.

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej mladým inovatívnym firmám ponúka bezmála 26 miliónov eur eurodotácií. Firmy, ktorých sa výzva týka, však aj tak spokojné nie sú. Kto nahradí miliardára Buffetta: Legendárny americký investor Warren Buffett, známy ako veštec z Omahy, vo veku 90 rokov oznámil meno človeka, ktorý ho prípadne vystrieda na čele konglomerátu Berkshire Hathaway s trhovou hodnotou 660 miliárd dolárov.

Trump si drží vplyv cez ženu, ktorá nesie meno Štefánika

Elise Stefaniková. (zdroj: TASR/AP)

V dome Stefanikovcov v štáte New York sa v kuchyni vždy miešali dve tradície. Po matke tá talianska a po otcovi Kenovi Stefanikovi česká. Aspoň tak o sebe hovorí Elise Stefaniková, vychádzajúca hviezda amerických republikánov.

Tá česká sa u nich najviac prejavuje na vianočnom menu. „Z otcovej strany rodiny máme zvyk, že vždy na Vianoce mama urobí pierogy - jedny plnené kapustou, druhé syrom,“ spomína na jedlo populárne najmä v Poľsku. „Nie som si istá, či som ich mala rada ako dieťa, ale teraz ich naozaj obľubujem.“

Podobné posuny vidno aj v jej politickej kariére. Politička s rovnakým menom ako kozmopolita a zakladateľ Československa, Milan Rastislav Štefánik, sa už čoskoro môže stať dôkazom toho, že exprezident a izolacionista Donald Trump má stále vplyv na Republikánsku stranu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Putin: Sputnik je ako kalašnikov: Vladimir Putin prirovnal ruskú vakcínu k notoricky známemu samopalu sovietskej výroby. Podľa politického geografa Michaela Romancova však takéto prirovnanie odhaľuje, ako málo toho Rusko dokáže ponúknuť.

Vladimir Putin prirovnal ruskú vakcínu k notoricky známemu samopalu sovietskej výroby. Podľa politického geografa Michaela Romancova však takéto prirovnanie odhaľuje, ako málo toho Rusko dokáže ponúknuť. Dražia da Vinciho kresbu: Na prvý pohľad pôsobí ako pomerne jednoduchá skica zvieraťa načrtnutá na zažltnutom papieri. V rohu je však zreteľne vidno podpis autora – Leondardo da Vinci. Podľa odhadov sa môže predať za takmer 17 miliónov dolárov.

Na prvý pohľad pôsobí ako pomerne jednoduchá skica zvieraťa načrtnutá na zažltnutom papieri. V rohu je však zreteľne vidno podpis autora – Leondardo da Vinci. Podľa odhadov sa môže predať za takmer 17 miliónov dolárov. Dopadli trosky čínskej rakety: Trosky stupňa čínskej rakety Dlhý pochod 5B dopadli do Indického oceánu západne od súostrovia Maledivy. Väčšina stroja zhorela pri vstupe do atmosféry.

Dúbravka je ako z učebnice, Briti nešetria komplimentmi

Martin Dúbravka. (zdroj: TASR/AP)

Ako prvý zmenil mýty o tom, že slovenský brankár nemá v najťažšej lige sveta šancu. Internetový portál nufcblog.co.uk sa ešte vlani pýtal: "Kde by sme boli bez Martina Dúbravku?"

A vzápätí si aj odpovedal: "Na ceste do druhej ligy." A tento status platí aj tento rok, možno dvojnásobne.

Slovenský brankár patril aj v piatok medzi hlavných hrdinov zápasu. Newcastle United v predohrávke 35. kola Premier League doma zdolal Leicester 4:2.

Zásadný podiel na víťazstve hostí mal Dúbravka, ktorý svoj tím výrazne podržal. „V kľúčovom období predviedol niekoľko vynikajúcich zákrokov. Muž zápasu, čelil 25 strelám,“ napísal denník Chronicle. Dal mu deviatku, čo bola najvyššia známka.

Zhodne vysokým číslom hodnotil Slováka aj reportér Scott Wilson z denníka The Northern Echo.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Ramsay hlási dve veľké posily: Káder slovenskej hokejovej reprezentácie doplnia pred MS v Rige prví hráči zo zámoria. K národnému tímu sa pripoja brankár Adam Húska a útočník Róbert Lantoši.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie doplnia pred MS v Rige prví hráči zo zámoria. K národnému tímu sa pripoja brankár Adam Húska a útočník Róbert Lantoši. Guľa dostal historickú výpoveď: Trénerom je od roku 2009, ale až teraz dostal prvýkrát výpoveď. Slovenský tréner Adrián Guľa definitívne končí na lavičke českého tímu Viktoria Plzeň.

Trénerom je od roku 2009, ale až teraz dostal prvýkrát výpoveď. Slovenský tréner Adrián Guľa definitívne končí na lavičke českého tímu Viktoria Plzeň. Sagan na pódium nedosiahol: Slovenský cyklista Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil 5. miesto v 2. etape 104. ročníka pretekov Giro d'Italia. Z víťazstva sa tešil Belgičan Tim Merlier.

Kto bude šéfovať Divadlu Nová scéna? Milanová naťahuje čas

Ministerka kultúry Natália Milanová. (zdroj: TASR)

V prípade nového šéfa Divadla Nová scéna sa stále hrá o čas. Ministerka kultúry Natália Milanová sa v piatok stretla so zástupcami Divadla Nová scéna.

Reagovala tým na ich otvorený list, ktorý jej poslali po tom, čo vyšlo najavo, že riaditeľkou Novej scény nebude víťazka konkurzu Ingrid Fašiangová, ktorá viedla divadlo aj doteraz a ktorú spomedzi štyroch uchádzačov odporučila výberová komisia.

Vlani pritom ministerstvo kultúry niekoľko mesiacov pripravovalo pravidlá, podľa ktorých sa majú vyberať riaditelia štátnych kultúrnych organizácií vo férových a transparentných konkurzoch.

Žiadosti o stretnutie so zástupcam Novej scény síce ministerka Milanová vyhovela, no výsledkom rokovania je, že sa na ministerstve stretnú opäť o týždeň.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Divadlá otvárajú aj napriek komplikáciám: Napriek tomu, že umelci si dlhé mesiace neželali nič iné, len opäť hrať pred divákmi v sále, otvoriť zo dňa na deň jednoduché nie je.

Napriek tomu, že umelci si dlhé mesiace neželali nič iné, len opäť hrať pred divákmi v sále, otvoriť zo dňa na deň jednoduché nie je. VďakyZdanie československého ľudu: Marcel Mališ v rozhovore pre SME prezradil podrobnosti o procese tvorby obrovského obrazu v átriu Esterházyho paláca SNG, o tom, v čom to preňho predstavuje výzvu aj prečo z obrazu zmizne Stalin.

Marcel Mališ v rozhovore pre SME prezradil podrobnosti o procese tvorby obrovského obrazu v átriu Esterházyho paláca SNG, o tom, v čom to preňho predstavuje výzvu aj prečo z obrazu zmizne Stalin. Beáta Drotárová oslávila jubileum: Napriek nie vždy ľahkému osudu a životným úskaliam vždy s úsmevom, optimizmom a nevyčerpateľnou životnou energiou. Populárna košická herečka Beáta Drotárová pred pár dňami oslávila sedemdesiatku.

